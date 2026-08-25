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Wille na sprzedaż w Żupania zagrzebska, Chorwacja

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3 obiekty total found
Willa w Dugo Selo, Chorwacja
Willa
Dugo Selo, Chorwacja
Sypialnie 3
Powierzchnia 162 m²
Ten nowoczesny luksusowy dom położony jest w spokojnej, zielonej okolicy, zaledwie 15 minut …
$578 724
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Willa w Grad Samobor, Chorwacja
Willa
Grad Samobor, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 286 m²
Luksusowa nowoczesna, nowo wybudowana willa na sprzedaż w Samobor, Donji Giznik. Ten ekskluz…
$1,02M
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Willa 10 pokojów w Grad Samobor, Chorwacja
Willa 10 pokojów
Grad Samobor, Chorwacja
Pokoje 10
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 900 m²
Samobor Piękny dwór o łącznej powierzchni 570 m2 z aneksem o powierzchni 463 m2 na działce o…
$1,14M
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
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Parametry nieruchomości w Żupania zagrzebska, Chorwacja

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Luksusowe
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