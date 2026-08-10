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Domy na sprzedaż w Varazdin County, Chorwacja

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City of Varazdin
4
15 obiektów total found
Dom w Opcina Bednja, Chorwacja
Dom
Opcina Bednja, Chorwacja
Powierzchnia 93 m²
Liczba kondygnacji 1
TRAKOŠĆAN, HOUSE WITH 1,500 M2 GARDEN, SAUNA, OUTDOOR JACUZZI, PARKING; NEAR THE LAKE, UNIQU…
$343,218
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Dom 3 pokoi w City of Varazdin, Chorwacja
Dom 3 pokoi
City of Varazdin, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
www.biliskov.com dowód tożsamości: 15059Varaždin, Centrum Fantastyczny apartament o łącznej …
Cena na zgłoszenie
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Dom 7 pokojów w Ludbreg, Chorwacja
Dom 7 pokojów
Ludbreg, Chorwacja
Pokoje 7
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
www.biliskov.com Dow. os.: 15145 Ludbreg Oddzielny dom do renowacji lub rozbiórki o łącznej …
$173,243
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LDV InvestLDV Invest
Dom w Opcina Bednja, Chorwacja
Dom
Opcina Bednja, Chorwacja
Powierzchnia 93 m²
Liczba kondygnacji 1
TRAKOŠĆAN, HOUSE WITH 1,500 M2 GARDEN, SAUNA, OUTDOOR JACUZZI, PARKING; NEAR THE LAKE, UNIQU…
$343,218
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Dom 3 pokoi w Opcina Bednja, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Opcina Bednja, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 126 m²
www.biliskov.com ID: 14123 Trakošćan Przewodniczący Luksusowy nowo wybudowany dom weekendowy…
$340,274
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Dom 9 pokojów w Opcina Bednja, Chorwacja
Dom 9 pokojów
Opcina Bednja, Chorwacja
Pokoje 9
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Trakošćan, W bezpośrednim sąsiedztwie zamku Trakošćan, nowo wybudowana posiadłość z trzema l…
$1,02M
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Dom w Martinkovec, Chorwacja
Dom
Martinkovec, Chorwacja
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 1
Varaždinske toplice, Martinkovec, a unique property with a beautiful garden and the most bea…
$994,224
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Dom 3 pokoi w Opcina Bednja, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Opcina Bednja, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 124 m²
www.biliskov.com ID: 14122 Trakošćan Przewodniczący Luksusowy nowo wybudowany dom jednoosobo…
$340,274
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Dom w Opcina Bednja, Chorwacja
Dom
Opcina Bednja, Chorwacja
Powierzchnia 93 m²
Liczba kondygnacji 1
TRAKOŠĆAN, HOUSE WITH 1,500 M2 GARDEN, SAUNA, OUTDOOR JACUZZI, PARKING; NEAR THE LAKE, UNIQU…
$343,218
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Dom 2 pokoi w City of Varazdin, Chorwacja
Dom 2 pokoi
City of Varazdin, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 326 m²
www.biliskov.com ID: 14612 Varaždin, Centrum Wysokiej jakości, odnowiony zabytkowy dom terra…
$842,033
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Dom 3 pokoi w Opcina Bednja, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Opcina Bednja, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 133 m²
www.biliskov.com ID: 14124 Trakošćan Przewodniczący Luksusowy nowo wybudowany dom weekendowy…
$340,274
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Dom 2 pokoi w City of Varazdin, Chorwacja
Dom 2 pokoi
City of Varazdin, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 141 m²
www.biliskov.com Dow. os.: 15061Varaždin, Centrum Fantastyczny apartament o łącznej powierzc…
Cena na zgłoszenie
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Dom 12 pokojów w Opcina Ljubescica, Chorwacja
Dom 12 pokojów
Opcina Ljubescica, Chorwacja
Pokoje 12
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 269 m²
www.biliskov.com ID 14954 Novi Marof, Ljubešćica Stylowo urządzony dom z dwoma piętrami, obe…
$564,047
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Dom 3 pokoi w City of Varazdin, Chorwacja
Dom 3 pokoi
City of Varazdin, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 164 m²
www.biliskov.com Dow. os.: 15056Varaždin, Centrum Fantastyczny apartament o łącznej powierzc…
Cena na zgłoszenie
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Dom 4 pokoi w Opcina Cestica, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Opcina Cestica, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Hrabstwo Varaždin, Gornja Voća Oddzielny dom wakacyjny o powierzchni mieszkalnej 143.77m2, z…
$426,784
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Parametry nieruchomości w Varazdin County, Chorwacja

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