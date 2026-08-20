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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Opcina Solta, Chorwacja

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domy
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16 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Necujam, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Necujam, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 279 m²
Morze: 600 m Przestrzeń wewnętrzna: 279 m2 Powierzchnia działki: 430 m2 Sypialnie: 4 Kąpiele…
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Willa w Necujam, Chorwacja
Willa
Necujam, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 230 m²
Rzadkie nieruchomości na pierwszej linii na wyspie Solta - willa o powierzchni 2000 m2!Położ…
$1,58M
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Willa w Grohote, Chorwacja
Willa
Grohote, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 265 m²
Unikalna nowoczesna willa na pierwszej linii do morza na wyspie Solta!Villa jest na ostatnim…
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Willa w Necujam, Chorwacja
Willa
Necujam, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 254 m²
Nowy luksusowy ośrodek pierwszego rzędu otoczony dziewiczą śródziemnomorską przyrodą w magic…
$1,72M
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Willa w Necujam, Chorwacja
Willa
Necujam, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 278 m²
Luksusowa willa na sprzedaż na wyspie Šolta - ekskluzywny Seaview Property w Dalmacji!Unikal…
$1,39M
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Dom 7 pokojów w Stomorska, Chorwacja
Dom 7 pokojów
Stomorska, Chorwacja
Pokoje 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 167 m²
Šolta, Stomorska, dom jednoosobowy ok. 167 m2 na dwóch piętrach na powierzchni ok. 1656 m2. …
$807,429
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Necujam, Chorwacja
Willa
Necujam, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 230 m²
Turn- Key Luxury Seaview Villa na sprzedaż na wyspie Šolta - tylko 80m od morza!Ekstra nowoc…
$925,958
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Willa w Necujam, Chorwacja
Willa
Necujam, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 828 m²
Fascinatung I linia nowoczesnej willi w ramach luksusowego nowego ośrodka otoczonego nietkni…
$4,46M
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Willa w Necujam, Chorwacja
Willa
Necujam, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 270 m²
Nowoczesny willa w spokojnej okolicy na Šolcie, około 1 km od morza!Ta willa, położona w aut…
$2,29M
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Dom 11 pokojów w Maslinica, Chorwacja
Dom 11 pokojów
Maslinica, Chorwacja
Pokoje 11
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 272 m²
Šolta, Maslinica, dwa domy w bloku (oddzielony) w bezpośrednim sąsiedztwie morza - ok. 120 m…
$807,429
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Dom 2 pokoi w Grohote, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Grohote, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Sprzedajemy mały dom z basenem w centrum Grohot na wyspie Solta. Dom jest parter i ma powier…
$230,694
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Dom 4 pokoi w Maslinica, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Maslinica, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 249 m²
Liczba kondygnacji 1
Luxury house with sea view for construction, Maslinica (Šolta) At the entrance to Maslinica,…
$1,05M
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Mieszkanie 3 pokoi w Stomorska, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Stomorska, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 91 m²
Piętro 2/2
Newly renovated apartment in Stomorska, island of Šolta In the building completed in 2020, t…
$310,003
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Dom 3 pokoi w Stomorska, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Stomorska, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 190 m²
Šolta, Gornje Selo, oddzielony kamienny dom odnowiony i wyposażony w 2000 r., powierzchnia m…
$346,041
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Dom 5 pokojów w Necujam, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Necujam, Chorwacja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 155 m²
Šolta, Nečujam, dom jednoosobowy z 3 mieszkaniami, powierzchnia mieszkalna 143m2, tarasy o ł…
$517,908
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Dom 2 pokoi w Stomorska, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Stomorska, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Solta, Stomorska, dwupoziomowy apartament 60m2 w pierwszej linii do morza na pierwszym i dru…
$138,416
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Parametry nieruchomości w Opcina Solta, Chorwacja

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