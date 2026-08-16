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Hotele na sprzedaż w Opcina Plitvicka Jezera, Chorwacja

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1 obiekt total found
Hotel 550 m² w Korenica, Chorwacja
Hotel 550 m²
Korenica, Chorwacja
Pokoje 10
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 550 m²
Niedaleko Korenica, Park Narodowy Jezior Plitwickich W centrum Parku Narodowego Jezior Plitw…
$495,992
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