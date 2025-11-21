Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania z garażem na sprzedaż w Opcina Omisalj, Chorwacja

Mieszkanie 2 pokoi w Njivice, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Njivice, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 101 m²
Z przyjemnością oferujemy na sprzedaż luksusowo zbudowany apartament położony w jednym z naj…
$680,033
Mieszkanie 2 pokoi w Njivice, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Njivice, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Z różnorodnego portfolio nieruchomości naszej agencji wzdłuż północnego Adriatyku, ten nowoc…
$726,531
