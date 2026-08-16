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Domy na sprzedaż w Opcina Motovun, Chorwacja

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1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Motovun, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Motovun, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 435 m²
Na idyllicznym wzgórzu nad Motovun znajduje się ekskluzywna willa projektantów, która łączy …
$2,74M
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Parametry nieruchomości w Opcina Motovun, Chorwacja

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