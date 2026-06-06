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Wille z tarasem na sprzedaż w Opcina Lovran, Chorwacja

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1 obiekt total found
Willa w Lovran, Chorwacja
Willa
Lovran, Chorwacja
Powierzchnia 482 m²
Odkryj ukryty klejnot w uroczym mieście Lovran, Opatija, Chorwacja - luksusowa willa, która …
$2,13M
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Agencja
AGENCIJA Elite
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
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Parametry nieruchomości w Opcina Lovran, Chorwacja

z garażem
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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