Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Chorwacja
  3. Opcina Lovran
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie
  6. Widok na morze

Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z widokiem na morze w Opcina Lovran, Chorwacja

;
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Lovran, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Lovran, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
Lovran, pośredniczymy w długoterminowym wynajmie nowoczesnego, zupełnie nowego mieszkania do…
$2,528
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Ardor real estate agency
Języki komunikacji
English, Italiano, Hrvatski
Mieszkanie 1 pokój w Lovran, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Lovran, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Lovran, pośredniczymy w długoterminowym wynajmie nowoczesnego, nowego mieszkania na wynajem …
$1,954
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Ardor real estate agency
Języki komunikacji
English, Italiano, Hrvatski
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się