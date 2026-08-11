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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Opcina Krasic, Chorwacja

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2 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Krasic, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Krasic, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
I26917 Kučer Przewodniczący
$40,964
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Dom 4 pokoi w Krasic, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Krasic, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 135 m²
Liczba kondygnacji 2
I27046 Krašić
$106,281
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Parametry nieruchomości w Opcina Krasic, Chorwacja

z Taras
Tanie
Luksusowe
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