Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Chorwacja
  3. Opcina Konavle
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Opcina Konavle, Chorwacja

;
Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa w Cavtat, Chorwacja
Willa
Cavtat, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 219 m²
Wspaniały 4 * * * * Palazzo w samym sercu średniowiecznego Cavtat tylko 100 metrów od morza!…
$3,43M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Opcina Konavle, Chorwacja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się