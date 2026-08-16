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Wille na sprzedaż w Opcina Dubrovacko primorje, Chorwacja

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3 obiekty total found
Willa w Slano, Chorwacja
Willa
Slano, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Odkryj zwieńczenie luksusu Adriatyku z tą znakomitą willą z basenem na sprzedaż w Chorwacji,…
$783,401
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Willa w Slano, Chorwacja
Willa
Slano, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 214 m²
Gorąca wyprzedaż! Cena spadła z 1,8 mln do 1,6 mln euro!Beachfront 3-Level Villa w Slano - O…
$1,83M
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Willa w Slano, Chorwacja
Willa
Slano, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 177 m²
Wspaniała, nowoczesna willa w wyjątkowej lokalizacji w uroczym mieście Slano, 300m od morza,…
$1,00M
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