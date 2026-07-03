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Hotele na sprzedaż w Opcina Bilje, Chorwacja

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1 obiekt total found
HOTEL LUG **** — Fully equipped, operating hotel with over 10,000 m² of grounds at the gateway to Kopački Rit Nature Park w Lug, Chorwacja
HOTEL LUG **** — Fully equipped, operating hotel with over 10,000 m² of grounds at the gateway to Kopački Rit Nature Park
Lug, Chorwacja
Powierzchnia 1 339 m²
Liczba kondygnacji 2
Możliwość, która rzadko pojawia się na rynku: luksusowy hotel z ważną klasyfikacją 4-gwiazdk…
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