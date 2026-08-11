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Mieszkania na sprzedaż w Kraljevica, Chorwacja

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3 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Kraljevica, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Kraljevica, Chorwacja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Kod identyfikacyjny: 129- 909
$697,383
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 2 pokoi w Kraljevica, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Kraljevica, Chorwacja
Sypialnie 2
Powierzchnia 92 m²
Kod identyfikacyjny: 129- 917
$487,713
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Mieszkanie w Kraljevica, Chorwacja
Mieszkanie
Kraljevica, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
www.biliskov.com ID 15036KraljevicaBeautiful studio apartament o powierzchni 31.92 m ² na 1 …
$173,021
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