Bliźniaki na sprzedaż w Istria County, Chorwacja

7 obiektów total found
Bliźniak 2 pokoi w Umag, Chorwacja
Bliźniak 2 pokoi
Umag, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Luksusowa nieruchomość Farkaš sprzedaje mieszkanie na dwóch piętrach z widokiem na morze. S…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Bliźniak 20 pokojów w Kanfanar, Chorwacja
Bliźniak 20 pokojów
Kanfanar, Chorwacja
Pokoje 20
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Kanfanar near Rovinj Perfect-new-building double-house mitverpool & Meerblick – 160m2 liv…
$490,003
Zostaw prośbę
Bliźniak 6 pokojów w Kanfanar, Chorwacja
Bliźniak 6 pokojów
Kanfanar, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
$997,569
Zostaw prośbę
AdriastarAdriastar
Bliźniak 3 pokoi w Opcina Liznjan, Chorwacja
Bliźniak 3 pokoi
Opcina Liznjan, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
SISAN170m2 Nowy dom dwuosobowy z basenem ISTRIA - CHORWACJA Tutaj w Sisan w pobliżu Pula / L…
$523,744
Zostaw prośbę
Bliźniak 2 pokoi w Umag, Chorwacja
Bliźniak 2 pokoi
Umag, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
Luksusowa nieruchomość Farkaš sprzedaje mieszkanie na dwóch piętrach z widokiem na boiska sp…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Bliźniak 2 pokoi w Umag, Chorwacja
Bliźniak 2 pokoi
Umag, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Luxury real estate Farkaš is selling an apartment on two floors with side sea view. It consi…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Century 21Century 21
Bliźniak 2 pokoi w Umag, Chorwacja
Bliźniak 2 pokoi
Umag, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Apartment on two floors with side sea view. It consists of a 2nd floor kitchen with living r…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę

