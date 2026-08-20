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Hotele na sprzedaż w Grad Vodnjan, Chorwacja

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4 obiekty total found
Hotel 162 m² w Galizana, Chorwacja
Hotel 162 m²
Galizana, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 162 m²
Jakość Apartament House z widokiem na morze i ogród Niedaleko Fažana & Brijuni, 5 km od morz…
$821,788
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Hotel 523 m² w Galizana, Chorwacja
Hotel 523 m²
Galizana, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 523 m²
Apartament willa na sprzedaż w Galižana, Istria, z panoramicznym widokiem na morze, prywatny…
$787,064
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Hotel 531 m² w Galizana, Chorwacja
Hotel 531 m²
Galizana, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 531 m²
Fantastyczny apartament w dzielnicy Vodnjan z krytym basenem i odległym widokiem na morze!Ca…
$1,34M
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Hotel 523 m² w Galizana, Chorwacja
Hotel 523 m²
Galizana, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 523 m²
Apart- dom 4 Lux apartamenty na sprzedaż w Galizana, cca. 5 km od morza, z widokiem na morze…
$967,007
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