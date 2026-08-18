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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Grad Vis, Chorwacja

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domy
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18 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Grad Vis, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Grad Vis, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Dom na sprzedaż na Vis Pierwsze piętro o powierzchni około 20 m2 z tarasem o powierzchni 20 …
$299,902
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Willa w Grad Vis, Chorwacja
Willa
Grad Vis, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 140 m²
Atrakcyjna willa z basenem znajduje się w pięknym miejscu na południowej stronie jednej z na…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Vis, Chorwacja
Willa
Grad Vis, Chorwacja
Powierzchnia 240 m²
Rzadka willa na sprzedaż na wyspie Vis - klejnot Chorwacji!Elegancka willa na spokojnej wysp…
$1,11M
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Willa w Grad Vis, Chorwacja
Willa
Grad Vis, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 157 m²
ISLANDIA VIS, RUKAVAC - Elegancka willa z basenem i widokiem na morze, Walking Distance to t…
$914,920
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Willa w Grad Vis, Chorwacja
Willa
Grad Vis, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Zlekceważony! Cena spadła z 690 000 eur do 538 000 eur!Urocza willa z trzema sypialniami zna…
$622,325
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Willa w Grad Vis, Chorwacja
Willa
Grad Vis, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 215 m²
Niesamowita willa nabrzeża na wyspie Vis, z 2 apartamentami i pięknymi tarasami z fantastycz…
$1,37M
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TekceTekce
Dom 2 pokoi w Grad Vis, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Grad Vis, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 117 m²
Liczba kondygnacji 1
Vis Kut, new luxury villa with pool and sea view, parking, clear ownership, occupancy permit…
Cena na zgłoszenie
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Dom 3 pokoi w Grad Vis, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Grad Vis, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 172 m²
Vis, nowoczesna luksusowa willa z basenem i otwartym widokiem na morze. Nowo wybudowana will…
$1,73M
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Dom 8 pokojów w Grad Vis, Chorwacja
Dom 8 pokojów
Grad Vis, Chorwacja
Pokoje 8
Powierzchnia 300 m²
Vis, Dračevo poje, preserved authentic village on an elevated position, 5 houses and a swimm…
$1,09M
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Dom 7 pokojów w Rukavac, Chorwacja
Dom 7 pokojów
Rukavac, Chorwacja
Pokoje 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 297 m²
Vis, Rukavac, mieszkanie 296,7 m2 na dzia? ce 306 m2. Dom z 7 apartamentami znajduje się w m…
$380,645
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Dom 3 pokoi w Grad Vis, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Grad Vis, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 139 m²
Vis, Komiža, Podhumlje, kamienny dom w rzędzie 67 m2 (parter + pierwsze piętro) na działce 1…
$536,364
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Dom 2 pokoi w Grad Vis, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Grad Vis, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 171 m²
PROPERTY WITH A HOUSE NEAR STONČICA BAY, VISAgricultural estate 27,234m2 with a functional g…
Cena na zgłoszenie
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Dom 5 pokojów w Grad Vis, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Grad Vis, Chorwacja
Pokoje 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 252 m²
Bliźniak w centrum Vis, 50 m od morza, 150 m od portu promowego. Dom składa się z pięter 4 o…
$575,582
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Dom 4 pokoi w Grad Vis, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Grad Vis, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Vis, miasto Vis, częściowo oddzielony kamienny dom o powierzchni około 66m ² (3x22 m ²), poł…
$161,371
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Mieszkanie 1 pokój w Grad Vis, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Grad Vis, Chorwacja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Vis, przestronny apartament typu studio o powierzchni 40m2 z dużym balkonem, położony na 1 p…
$254,089
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Dom 2 pokoi w Grad Vis, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Grad Vis, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 1
Romantic authentic building in the heart of the island of Vis, in Dračevo polje. Detached ho…
$564,648
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Dom w Rogacic, Chorwacja
Dom
Rogacic, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Vis, Draškovca, holiday house 38m2 with covered terrace 25m2, on a unique property with an o…
$304,467
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Dom 5 pokojów w Marinje Zemlje, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Marinje Zemlje, Chorwacja
Pokoje 5
Powierzchnia 127 m²
Liczba kondygnacji 2
A beautiful authentic Dalmatian house in the idyllic village of Marinje Zemlje, near famous …
$441,754
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