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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Grad Varazdinske Toplice, Chorwacja

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2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Varazdinske Toplice, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Varazdinske Toplice, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Piętro 1/1
I25163 Plitvička ulica
$160,536
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Dom w Martinkovec, Chorwacja
Dom
Martinkovec, Chorwacja
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 1
Varaždinske toplice, Martinkovec, a unique property with a beautiful garden and the most bea…
$994,224
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Parametry nieruchomości w Grad Varazdinske Toplice, Chorwacja

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