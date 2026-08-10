Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Chorwacja
  3. Grad Stari Grad
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Grad Stari Grad, Chorwacja

;
domy
5
5 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Dol, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Dol, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
HVAR, Dol, House for saleOld family house in Dol, 3 km from the Old Town. Spacious outdoor s…
$166,073
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Grad Stari Grad, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Grad Stari Grad, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 177 m²
Hvar, Stari Grad, terraced dom ok. 177 m2, na trzech piętrach (parter, pierwsze, drugie pięt…
$575,582
Zostaw prośbę
Dom 13 pokojów w Vrbanj, Chorwacja
Dom 13 pokojów
Vrbanj, Chorwacja
Pokoje 13
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 400 m²
Hvar, dom Mudri Dolac 80 m od morza Dom wolnostojący składający się z czterech pięter (parte…
$576,735
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Dom 4 pokoi w Dol, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Dol, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 230 m²
Dol, Hvar, oddzielony kamienny dom z 5 małymi budynkami, na dzia? ce 884 m2. Składa się z pa…
$386,413
Zostaw prośbę
Dom 2 pokoi w Grad Stari Grad, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Grad Stari Grad, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Stari Grad, jednopiętrowy dom o powierzchni 51 m2 plus zadaszony taras 33 m2, zbudowany na d…
$346,040
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się