Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Chorwacja
  3. Grad Mali Losinj
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na morze

Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Grad Mali Losinj, Chorwacja

;
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Veli Losinj, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Veli Losinj, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 52 m²
Liczba kondygnacji 1
Veli Lošinj, wyjątkowy apartament jest dostępny w zabytkowym budynku z autentycznego kamieni…
$297,178
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Ardor real estate agency
Języki komunikacji
English, Italiano, Hrvatski
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Grad Mali Losinj, Chorwacja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się