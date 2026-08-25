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Hotele na sprzedaż w Grad Labin, Chorwacja

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nieruchomości komercyjne
12
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12 obiektów total found
Hotel 270 m² w Rabac, Chorwacja
Hotel 270 m²
Rabac, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 270 m²
Położony w Rabac, ten dom ma 17 pokoi. Apartamenty są przyjazne dzieciom i mają dostęp do In…
$1,37M
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Hotel 350 m² w Rabac, Chorwacja
Hotel 350 m²
Rabac, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 350 m²
Apart- dom 6 jednostek mieszkalnych z szczęką spada widok na morze w obszarze Rabac!Odległoś…
$736 954
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Hotel 438 m² w Rabac, Chorwacja
Hotel 438 m²
Rabac, Chorwacja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 438 m²
Fantastyczne nieruchomości turystyczne w Rabac obszarze z niesamowitym otwartym widokiem na …
$1,13M
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Hotel 440 m² w Rabac, Chorwacja
Hotel 440 m²
Rabac, Chorwacja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 440 m²
Tylko dziesięć minut jazdy od Rabac i kilka minut spacerem od centrum Labin, są te dwie will…
$1,09M
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Hotel 1 025 m² w Rabac, Chorwacja
Hotel 1 025 m²
Rabac, Chorwacja
Powierzchnia 1 025 m²
Motel z 70 łóżkami w Pican, Labin Area!Pićan to małe, stuletnie istryjskie miasto bogate w d…
Cena na zgłoszenie
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Hotel 600 m² w Rabac, Chorwacja
Hotel 600 m²
Rabac, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 11
Powierzchnia 600 m²
Luksusowy hotel butikowy w starym mieście Labin zaledwie 3 km od pięknych plaż Rabac.Poniewa…
Cena na zgłoszenie
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TekceTekce
Hotel 270 m² w Rabac, Chorwacja
Hotel 270 m²
Rabac, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Przestronny willa z basenem i trzy apartamenty zaledwie 3 km od morza w Labin obszarze!Powie…
$619 014
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Hotel 3 000 m² w Rabac, Chorwacja
Hotel 3 000 m²
Rabac, Chorwacja
Sypialnie 50
Powierzchnia 3 000 m²
Krajowy kompleks mieszkaniowy z elementami fortyfikacyjnymi, który został zbudowany na ziemi…
$3,20M
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Hotel 550 m² w Rabac, Chorwacja
Hotel 550 m²
Rabac, Chorwacja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 550 m²
Przestronny idylliczny majątek na obrzeżach Rabac, 4 km od morza, przekształcony w rustykaln…
Cena na zgłoszenie
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Hotel 260 m² w Rabac, Chorwacja
Hotel 260 m²
Rabac, Chorwacja
Sypialnie 12
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 260 m²
Apartament Dom Tylko 70 Metrów od morza - Prime Investment OpportunityPołożony na południowo…
$868 349
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Hotel 3 000 m² w Rabac, Chorwacja
Hotel 3 000 m²
Rabac, Chorwacja
Sypialnie 50
Powierzchnia 3 000 m²
Historyczny majątek w Labin obejmuje 18,772 m ² i jest otoczony kamiennymi ścianami. W obręb…
$3,56M
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Hotel 450 m² w Rabac, Chorwacja
Hotel 450 m²
Rabac, Chorwacja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 450 m²
Przestronny apartament - hotel z 8 jednostek mieszkalnych z basenem w Rabac w zieleni, w odl…
$834 072
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