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Domy na sprzedaż w Grad Ivanic Grad, Chorwacja

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1 obiekt total found
Dom 11 pokojów w Ivanic Grad, Chorwacja
Dom 11 pokojów
Ivanic Grad, Chorwacja
Pokoje 11
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Ivanić Grad Oddzielony budynek mieszkalny i komercyjny o powierzchni 260 m2 na działce o łąc…
$494,839
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Parametry nieruchomości w Grad Ivanic Grad, Chorwacja

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