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Domy na sprzedaż w Grad Drnis, Chorwacja

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3 obiekty total found
Dom w Drnis, Chorwacja
Dom
Drnis, Chorwacja
Grunty: 60 988 m2 Dom: 50 m2 Morze: 3 km Nieuszkodzone widoki we wszystkich kierunkach Sk…
$641,149
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Dom 6 pokojów w Drnis, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Drnis, Chorwacja
Pokoje 6
Powierzchnia 252 m²
Druš - centrum, budynek mieszkalny i biznesowy na 3 piętrach o powierzchni 98m2, łącznie 252…
Cena na zgłoszenie
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Dom 5 pokojów w Opcina Ruzic, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Opcina Ruzic, Chorwacja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 264 m²
Drniš, Otavice, dom jednoosobowy o powierzchni 264 m2 na powierzchni 4500 m2. Dom znajduje s…
$149,951
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Parametry nieruchomości w Grad Drnis, Chorwacja

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