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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Grad Buzet, Chorwacja

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domy
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5 obiektów total found
Dom 9 pokojów w Grad Buzet, Chorwacja
Dom 9 pokojów
Grad Buzet, Chorwacja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 255 m²
Lokalizacja: Kras Centrum miasta: 12 km Morze: 4 km Odległość od lotniska: 22 km Przestr…
$1,41M
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Dom 4 pokoi w Sovinjak, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Sovinjak, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 380 m²
Kod identyfikacyjny: 144- 15
$1
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Dom 4 pokoi w Grad Buzet, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Grad Buzet, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 1
Villa in a unique position with an unprecedented view, Vrh (Istria) At 396 m2 above sea leve…
$1,95M
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TekceTekce
Dom 10 pokojów w Hum, Chorwacja
Dom 10 pokojów
Hum, Chorwacja
Pokoje 10
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 294 m²
wwww.biliskov.com Dow. os.: 14371 Istra, Buzet, Hum W samym sercu Hum, najmniejszego miasta …
$859,335
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Dom 3 pokoi w Grad Buzet, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Grad Buzet, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Buzet, 3 km od centrum, dom jednoosobowy o powierzchni mieszkalnej 300m2 na działce 2298 m2.…
$403,715
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