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Wynajem długoterminowy nieruchomości w Phnom Penh, Kambodża

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Khan Boeng Keng Kang
331
Khan Chamkar Mon
300
Khan Sen Sok
156
Khan Toul Kork
132
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1 341 obiekt total found
Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Ten piękny apartament w stylu duplex- 1- sypialnia znajduje się w doskonałej dzielnicy BKK1 …
$900
za miesiąc
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Condo 3 pokoi w Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Condo 3 pokoi
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Piętro 1
Ten przestronny 210 m kw. apartament z obsługą znajduje się w cichej i zielonej dzielnicy ry…
$1,200
za miesiąc
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Willa 5 pokojów w Sangkat Teuk Lak Ti Muoy, Kambodża
Willa 5 pokojów
Sangkat Teuk Lak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Piętro 1
Przestronny dom jest dostępny do wynajęcia w centrum miasta, dogodnie położony za szkołą i w…
$2,000
za miesiąc
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Nieruchomości komercyjne 540 m² w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 540 m²
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 540 m²
Piętro 2
Odkryj tę przestronną willę do wynajęcia w Boeng Keng Kang 3, znajdującą się w jednej z najb…
$3,700
za miesiąc
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Nieruchomości komercyjne 888 m² w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 888 m²
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 888 m²
Podnieść swój biznes z tym wyjątkowym 3-piętrowym komercyjnym domu do wynajęcia w Boeung Ken…
$10,000
za miesiąc
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Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Ciesz się komfortowe życie w tym w pełni umeblowane 53m ² obsługiwane mieszkanie znajduje si…
$350
za miesiąc
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Condo 2 pokoi w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 100 m²
Ten przestronny apartament z dwoma sypialniami znajduje się w doskonałej dzielnicy BKK1 w Ph…
$900
za miesiąc
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Willa 4 pokoi w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Willa 4 pokoi
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 128 m²
Piętro 1
Ten przestronny sklep do wynajęcia w Boeng Keng Kang 3 oferuje dużą szansę dla właścicieli f…
$1,500
za miesiąc
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Nieruchomości komercyjne 224 m² w Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 224 m²
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Pokoje 12
Sypialnie 12
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 224 m²
Piętro 3
Położony w prestiżowym budynku Elysee Commercial Building na Diamond Island (Koh Pich), te p…
$2,688
za miesiąc
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Działki w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Działki
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Powierzchnia 450 m²
Ten 18m x 25m ziemi do wynajęcia znajduje się w tętniącym życiem obszarze Toul Tumpung 2, za…
$2,500
za miesiąc
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Nieruchomości komercyjne 160 m² w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 160 m²
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 160 m²
Umieść swój biznes w jednym z najbardziej aktywnych obszarów handlowych Phnom Penh. Położony…
$1,300
za miesiąc
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Condo 3 pokoi w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo 3 pokoi
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Ciesz się luksusem życia w tym w pełni umeblowane 3-pokojowe obsługiwane mieszkanie znajduje…
$3,200
za miesiąc
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Condo 2 pokoi w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Piętro 2
Ciesz się komfortowe i niedrogie życie w popularnym obszarze Toul Tompong. Ten dobrze utrzym…
$470
za miesiąc
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Nieruchomości komercyjne 204 m² w Sangkat Mittapheap, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 204 m²
Sangkat Mittapheap, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 204 m²
Piętro 3
Położony w bardzo przystępnym i tętniącym życiem obszarze w pobliżu Bak Touk High School, te…
$1,500
za miesiąc
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Willa 6 pokojów w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Willa 6 pokojów
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Piętro 2
Ciesz się prywatnością i hojną przestrzenią mieszkalną w tej samodzielnej willi, idealne dla…
$1,800
za miesiąc
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Działki w Khan Daun Penh, Kambodża
Działki
Khan Daun Penh, Kambodża
Powierzchnia 724 m²
Ten świetny grunt komercyjny oferuje doskonałą okazję dla przedsiębiorstw i inwestorów poszu…
$16,000
za miesiąc
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Condo 2 pokoi w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Ciesz się premium miasto mieszka w tym w pełni umeblowane 2-pokojowe mieszkanie znajduje się…
$2,000
za miesiąc
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Willa 4 pokoi w Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Willa 4 pokoi
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Ten sklep jest dostępny do wynajęcia w miesięcznej cenie wynajmu $700. Obiekt posiada wielko…
$700
za miesiąc
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Willa 6 pokojów w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Willa 6 pokojów
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 544 m²
Piętro 2
Doświadczyć komfortowe i prestiżowe życie z tej przestronnej willi do wynajęcia w Tonle Bass…
$4,500
za miesiąc
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Nieruchomości komercyjne 250 m² w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 250 m²
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Powierzchnia 250 m²
Położony w samym sercu BKK1, ten parter przestrzeni handlowej oferuje silną widoczność i łat…
$2,000
za miesiąc
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Condo w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Condo
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1
Ciesz się komfortowym mieszkaniem w tym w pełni umeblowane 80m2 mieszkanie z obsługą znajduj…
$650
za miesiąc
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Condo 3 pokoi w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Condo 3 pokoi
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 55
Poznaj wygodne miasto mieszka w tym uroczym 3-łóżko, 2-wanna apartament! Oferując hojny 90m …
$1,500
za miesiąc
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Willa 4 pokoi w Khan Dangkao, Kambodża
Willa 4 pokoi
Khan Dangkao, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Ta w pełni umeblowana willa narożna jest dostępna do wynajęcia w dzielnicy Chip Mong 60M, za…
$1,500
za miesiąc
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Nieruchomości komercyjne w Khan Daun Penh, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Khan Daun Penh, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Ten sklep jest dostępny do wynajęcia w dzielnicy Chekomuk w pobliżu Pałacu Królewskiego, ofe…
$2,500
za miesiąc
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Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Ten w pełni umeblowany apartament z 1 sypialnią znajduje się w dzielnicy BKK3, Boeung Keng K…
$400
za miesiąc
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Nieruchomości komercyjne 250 m² w Sangkat Phsar Depou Ti Pir, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 250 m²
Sangkat Phsar Depou Ti Pir, Kambodża
Pokoje 14
Sypialnie 14
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 250 m²
Piętro 4
Ten duży sklepik do wynajęcia w Toul Kork oferuje dużą szansę dla inwestorów lub właścicieli…
$4,500
za miesiąc
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Willa 5 pokojów w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Willa 5 pokojów
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 720 m²
Piętro 3
Położony wzdłuż ulicy 488, ta przestronna trzypiętrowa willa oferuje doskonałą okazję dla ro…
$3,500
za miesiąc
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Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 5
Ciesz się stylowe miasto mieszka w tym w pełni umeblowane 60m kw., znajduje się na 5 piętrze…
$800
za miesiąc
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Nieruchomości komercyjne 200 m² w Khan Chroy Changvar, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 200 m²
Khan Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 200 m²
Piętro 2
Odkryj przestronny dwupiętrowy dom do wynajęcia w szybko rozwijającej się dzielnicy Chroy Ch…
$1,000
za miesiąc
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Condo 2 pokoi w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Ciesz się komfortowe miasto mieszka w tym w pełni umeblowane 68m condominium znajduje się w …
$550
za miesiąc
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Typy nieruchomości w Phnom Penh.

mieszkania
domy
nieruchomości komercyjne
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