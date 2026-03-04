Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Khan Mean Chey
  4. Wynajem długoterminowy

Wynajem długoterminowy nieruchomości w Khan Mean Chey, Kambodża

mieszkania
43
domy
21
82 obiekty total found
Condo w Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Ten w pełni umeblowany apartament typu studio oferuje 49 m2 komfortowej powierzchni mieszkal…
$450
za miesiąc
Zostaw prośbę
Działki w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Działki
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Powierzchnia 322 m²
Looking for a spacious and affordable land plot for rent? This land in Boeung Tumpun 2 is no…
$500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Dom
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Powierzchnia 240 m²
Piętro 5
Premier Corner Shophouse for Rent on Hun Sen Blvd Jest to fenomenalna okazja, aby wynająć og…
$15,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Działki w Sangkat Stueng Mean Chey 2, Kambodża
Działki
Sangkat Stueng Mean Chey 2, Kambodża
Powierzchnia 1 386 m²
Massive Commercial Land for Rent on Street 371 Here is a simple and attractive property list…
$5,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Ten komfortowy apartament z 2 sypialniami jest dostępny do wynajęcia za 700 dolarów miesięcz…
$700
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Ten pięknie urządzony apartament oferuje 110m2 powierzchni mieszkalnej z dwoma sypialniami i…
$1,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Działki w Sangkat Chak Angrae Kraom, Kambodża
Działki
Sangkat Chak Angrae Kraom, Kambodża
Powierzchnia 3 006 m²
Prime Commercial Land on Hun Sen Blvd This expansive plot of commercial land offers a rare o…
$22,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Condo 3 pokoi
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 48
Doświadcz nowoczesnego miasta mieszkającego w Urban Village, gdzie w pełni umeblowany aparta…
$1,400
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Piętro 42
Nowoczesna mieszanka mieszkaniowa w Phnom Penh, która łączy współczesne życie z silnym poczu…
$700
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Condo
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 13
[Versailles Square] Condo Studio Room 💵 Cena wynajmu: 450 $/ miesiąc 📆 Dostępne: Teraz Adres…
$450
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Ten apartament znajduje się w Boeng Tumpun i jest dostępny za 750 dolarów miesięcznie. Posia…
$750
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Condo
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 51
Doświadcz nowoczesnego miasta mieszkającego w Urban Village, gdzie ten w pełni umeblowany 1-…
$500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Kawalerka w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Kawalerka
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Odkryj przytulne miasto mieszkające w tym uroczym studio apartament do wynajęcia, położony w…
$170
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Dom 5 pokojów
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 64 m²
Piętro 3
Prime Shophouse for Rent on High- Traffic Street 271 Oto krótka i atrakcyjna lista nieruchom…
$950
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Condo 3 pokoi
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 35
Ten apartament 3-sypialnia, 2-łazienka znajduje się na 35. piętrze, oferuje otwarte widoki i…
$1,100
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Condo
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Ta nowoczesna rezydencja w Urban Village Faza 1 oferuje komfortowe miasto z bezpłatną opłatą…
$700
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Chak Angrae Kraom, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Chak Angrae Kraom, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 165 m²
Piętro 3
Położony w dobrze zaplanowanej społeczności Borey Peng Huoth, The Star Diamond I, ta trzypię…
$1,600
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Condo 3 pokoi
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Ten przestronny apartament z trzema sypialniami oferuje powierzchnię 215m ² z czterema łazie…
$1,800
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Condo 3 pokoi
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 7
Ten dobrze zaprojektowany 151sqm jednostka posiada 3 sypialnie i 2 łazienki, oferując przest…
$1,350
za miesiąc
Zostaw prośbę
Działki w Sangkat Chak Angrae Kraom, Kambodża
Działki
Sangkat Chak Angrae Kraom, Kambodża
Powierzchnia 1 400 m²
Excellent Commercial Land for Rent near 60m Blvd! 🚀 Zabezpiecz swoją następną lokalizację bi…
$2,800
za miesiąc
Zostaw prośbę
Działki w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Działki
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Powierzchnia 1 360 m²
Ten przestronny 1,360m ² ziemi z 20 m frontage w Boeung Tumpun 2 oferuje fantastyczną okazję…
$1,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Dom 5 pokojów
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 113 m²
Piętro 2
Niedrogie Sklepy do wynajęcia na ulicy 371 Doskonała okazja dla Twojej firmy czeka! Ten skle…
$550
za miesiąc
Zostaw prośbę
Działki w Sangkat Chak Angrae Kraom, Kambodża
Działki
Sangkat Chak Angrae Kraom, Kambodża
Powierzchnia 9 203 m²
Premier Commercial Land for Rent on Hun Sen Blvd. A premier opportunity for your business aw…
$27,618
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Dom
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Powierzchnia 132 m²
Piętro 3
Nowoczesny Shophouse do wynajęcia w Prestiżowy Chip Mong 271 Odkryj fantastyczną okazję, aby…
$1,350
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 132 m²
Piętro 3
Nowoczesny Shophouse do wynajęcia w Prestiżowy Chip Mong 271 Odkryj fantastyczną okazję, aby…
$1,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten w pełni umeblowany apartament z 1 sypialnią oferuje 54m ² komfortowej przestrzeni mieszk…
$500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Działki w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Działki
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Powierzchnia 2 500 m²
Prime Commercial Land for Rent on Hun Sen Blvd This spacious commercial land offers a fantas…
$8,750
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Condo
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Odkryj komfortowe miasto mieszkające w tym w pełni umeblowane 1-pokojowe mieszkanie położone…
$550
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 8 pokojów w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Dom 8 pokojów
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 8
Sypialnie 8
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 80 m²
Piętro 5
Przestronne Shophouse do wynajęcia na Hun Sen Blvd Jest to fantastyczna okazja, aby wynająć …
$3,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 324 m²
Piętro 2
Sklep Premium Corner do wynajęcia na ulicy 271 / 432 Jest to fenomenalna okazja, aby wynająć…
$12,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się