  2. Kambodża
  3. Khan Chbar Ampov
  4. Wynajem długoterminowy

Wynajem długoterminowy nieruchomości w Khan Chbar Ampov, Kambodża

mieszkania
20
domy
8
nieruchomości komercyjne
4
34 obiekty total found
Condo w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Condo
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Piętro 10
Twoje idealne miejskie rekolekcje czekają! Ten uroczy 1-pokojowe mieszkanie w pożądanym Chba…
$250
za miesiąc
Condo w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Condo
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 18
Odkryj swoją doskonałą ucieczkę z miasta! Ten przyjazny 1-sypialnia, 1-łazienka mieszkanie d…
$300
za miesiąc
Condo w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Condo
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 14
Ten w pełni umeblowany apartament do wynajęcia znajduje się na 14 piętrze i posiada wszystki…
$350
za miesiąc
Condo 2 pokoi w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Condo 2 pokoi
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 27
Ten w pełni umeblowany apartament dwuosobowy, 1-łazienka na 27. piętrze Vue Aston oferuje 74…
$1,000
za miesiąc
Działki w Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodża
Działki
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodża
Powierzchnia 308 m²
This prime land along National Road 1 in Khan Chbar Ampov presents an outstanding rental opp…
$1,500
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodża
Piętro 2
Sklepy do wynajęcia wzdłuż drogi krajowej 1 w zatłoczonym, wysokiej ruchu. Jednostka jest pr…
$2,500
za miesiąc
Działki w Sangkat Prek Aeng, Kambodża
Działki
Sangkat Prek Aeng, Kambodża
Powierzchnia 3 105 m²
Ten ekspansywny grunt jest strategicznie położony wzdłuż głównej drogi w szybko rozwijającym…
$1,200
za miesiąc
Condo 3 pokoi w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Condo 3 pokoi
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piętro 34
Panthouse znajduje się w Koh Norea oferuje nowoczesną rzekę mieszkającą w jednym z terenów P…
$4,500
za miesiąc
Condo 2 pokoi w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Condo 2 pokoi
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 7
Odkryj idealny wynajem w tętniącej życiem Chbar Ampov, Nirouth, Phnom Penh! Ten uroczy apart…
$600
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodża
Piętro 5
Ten 5-piętrowy budynek znajduje się na głównej drodze drogi National Road 1 w Khan Chbar Amp…
$2,200
za miesiąc
Condo 2 pokoi w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Condo 2 pokoi
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Obejmij tętniące życiem miasto mieszkające w tym wspaniałym mieszkaniu z dwoma sypialniami, …
$500
za miesiąc
Willa 5 pokojów w Ta Ngov Kandal, Kambodża
Willa 5 pokojów
Ta Ngov Kandal, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Piętro 3
Ta elegancka, trzypiętrowa willa oferuje przestronne obszary mieszkalne wypełnione naturalny…
$6,500
za miesiąc
Condo w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Condo
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 18
Twoja idealna oaza miejska czeka! Odkryj ten uroczy 1-sypialnia, 1-łazienka mieszkanie do wy…
$280
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Piętro 1
Ten sklep do wynajęcia znajduje się wzdłuż drogi krajowej 1, w szybko rozwijającym się i ruc…
$1,000
za miesiąc
Condo 2 pokoi w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Condo 2 pokoi
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 60 m²
Odkryj to wspaniałe 2-łóżko, 2-wanna apartament do wynajęcia w tętniącej życiem dzielnicy Ni…
$680
za miesiąc
Dom 4 pokoi w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Dom 4 pokoi
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 80 m²
Piętro 3
Położony w południe po Borey Peng Społeczność Huot, ten pięknie urządzony połączony dom ofer…
$1,400
za miesiąc
Condo w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Condo
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 8
To w pełni umeblowane mieszkanie do wynajęcia znajduje się na 8. piętrze i posiada wszystkie…
$400
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 450 m² w Ta Ngov Kandal, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 450 m²
Ta Ngov Kandal, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 450 m²
Piętro 1
Przestronny i wysokiej jakości magazyn dostępny do wynajęcia w dogodnej dzielnicy mieszkalne…
$1,200
za miesiąc
Willa 7 pokojów w Ta Ngov Kandal, Kambodża
Willa 7 pokojów
Ta Ngov Kandal, Kambodża
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Piętro 2
Ten elegancki Queen Villa znajduje się w Borey Peng Huoth Beong Snor i jest dostępny do wyna…
$5,000
za miesiąc
Dom 6 pokojów w Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodża
Dom 6 pokojów
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Ta nowo urządzona willa bliźniacza znajduje się w Borey Hi- Tech na National Road nr 1 i jes…
$2,000
za miesiąc
Condo w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Condo
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 24
Ten nowoczesny apartament narożny na 24 piętrze oferuje wspaniały widok na rzekę i posiada d…
$1,500
za miesiąc
Dom 4 pokoi w Sangkat Veal Sbov, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Veal Sbov, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 201 m²
Piętro 3
Szukasz unikalnego domu z mieszanką nowoczesnego życia i naturalnego otoczenia? Ten pięknie …
$1,500
za miesiąc
Condo w Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten 44- square- metr studio apartament jest dostępny do wynajęcia za $400 miesięcznie, oferu…
$400
za miesiąc
Penthouse 3 pokoi w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Penthouse 3 pokoi
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piętro 34
Podnieść swój styl życia w tym oszałamiającym 3-łóżko, 3-łazienkowe mieszkanie do wynajęcia …
$4,500
za miesiąc
Condo 2 pokoi w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Condo 2 pokoi
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 12
To w pełni umeblowane mieszkanie z dwoma sypialniami w Vue Aston oferuje spokojne i stylowe …
$800
za miesiąc
Dom 4 pokoi w Sangkat Veal Sbov, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Veal Sbov, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 145 m²
Jest to dobra okazja dla tych, którzy szukają pięknego, połączonego domu, który oferuje luks…
$1,000
za miesiąc
Condo 2 pokoi w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Condo 2 pokoi
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 17
Odkryj wspaniałe życie w tym uroczym 2-sypialnia, 1-łazienka mieszkanie dostępne do wynajęci…
$500
za miesiąc
Condo w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Condo
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Odkryj swoje idealne urbanistyczne rekolekcje! Ten uroczy 1-łóżko, 1-łazienkowe mieszkanie d…
$270
za miesiąc
Kawalerka 1 pokój w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 16
Ciesz się rzeką mieszkającą w Vue Aston, jednym z najbardziej malowniczych projektów Phnom P…
$350
za miesiąc
Condo w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Condo
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Ten 1-sypialnia, 1-łazienka apartament oferuje 60m2 przemyślanej przestrzeni mieszkalnej w s…
$550
za miesiąc
