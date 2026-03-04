Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Phnom Penh
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Dom

Wynajem długoterminowy domy w Phnom Penh, Kambodża

Khan Dangkao
11
Khan Sen Sok
18
Khan Boeng Keng Kang
34
Khan Chbar Ampov
8
Pokaż więcej
156 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 97 m²
Piętro 2
Ten komfortowy 4-sypialnia, 5-łazienkowy dom jest teraz dostępny do wynajęcia w Sensok. Obie…
$1,200
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Sangkat Kakab 1, Kambodża
Dom 5 pokojów
Sangkat Kakab 1, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Piętro 3
Wspólnota w Tuek Thla, Sen Sok District, Phnom Penh, oferuje szereg przestronne i nowoczesne…
$1,200
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Willa 4 pokoi
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 425 m²
Piętro 2
Ten wspaniały 4-sypialnia, 6-łazienka Villa oferuje nowoczesny komfort i wygodę. Przeznaczon…
$3,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Dom
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 1
Prime Shop Space for Rent on Street 163 Zdobądź tę możliwość, aby wynająć fantastyczną przes…
$650
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 1 pokój w Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Dom 1 pokój
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1
Przestronny Shophouse do wynajęcia na ulicy 135 Jest to fantastyczna okazja, aby wynająć prz…
$900
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Khan Daun Penh, Kambodża
Dom 3 pokoi
Khan Daun Penh, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 140 m²
Ten przestronny apartament z trzema sypialniami jest idealnie położony w samym sercu Daun Pe…
$1,300
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Willa 4 pokoi
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 224 m²
Piętro 3
Odkryj dobrze utrzymaną 3-piętrową willę w spokojnej okolicy Phsar Daeum Thkov. Siedząc na 8…
$1,300
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 132 m²
Piętro 3
Nowoczesny Shophouse do wynajęcia w Prestiżowy Chip Mong 271 Odkryj fantastyczną okazję, aby…
$1,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Khan Dangkao, Kambodża
Dom 3 pokoi
Khan Dangkao, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 126 m²
Piętro 3
Ten uroczy, połączony węgielny dom oferuje jasne i wygodne miejsce do życia w spokojnej społ…
$600
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 1 pokój w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Dom 1 pokój
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 1
Odkryj ten przytulny i niedrogi dom do wynajęcia w Sangkat Toul Svay Prey 1. Za jedyne 750 d…
$750
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Willa 6 pokojów
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 460 m²
Piętro 2
Ta przestronna willa do wynajęcia w Khan Boeung Keng Kang znajduje się w doskonałej okolicy …
$3,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Dom 6 pokojów
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2
Atrakcyjny Shophouse do wynajęcia na ulicy 155 Jest to fantastyczna okazja, aby wynająć prze…
$1,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 2 pokoi w Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Willa 2 pokoi
Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 377 m²
Piętro 1
Ta elegancka willa do wynajęcia w Khan Daun Penh oferuje mieszankę komfortu i wygody, co czy…
$1,800
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Dom 6 pokojów
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 184 m²
Piętro 2
Ten przestronny 2.5-piętrowy obiekt znajduje się na 8m x 23m powierzchni z efektywnym 8m x 1…
$2,600
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Kambodża
Willa 5 pokojów
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 368 m²
Ta imponująca rożna willa królowej w okolicy Russey Keo oferuje wyjątkową przestrzeń i prywa…
$6,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Willa 5 pokojów
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 486 m²
Piętro 2
Ta przestronna willa jest teraz dostępna do wynajęcia w spokojnej i centralnej części Sangka…
$2,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Dom 5 pokojów
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 140 m²
Piętro 3
Ten przestronny trzypiętrowy dom w Boeung Keng Kang 1 oferuje doskonałe połączenie komfortu,…
$2,900
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Sangkat Krang Thnong, Kambodża
Willa 4 pokoi
Sangkat Krang Thnong, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 467 m²
Piętro 2
Ta przestronna willa jest teraz dostępna do wynajęcia w spokojnej okolicy Sangkat Krang Thno…
$2,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Ta Ngov Kandal, Kambodża
Willa 5 pokojów
Ta Ngov Kandal, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Piętro 3
Ta elegancka, trzypiętrowa willa oferuje przestronne obszary mieszkalne wypełnione naturalny…
$6,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 12 pokojów w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Willa 12 pokojów
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Pokoje 12
Sypialnie 12
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 510 m²
Piętro 2
Położony w prestiżowym Khan Boeung Keng Kong 1, ta przestronna willa obejmuje hojny 510 m2 z…
$5,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 7 pokojów w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Dom 7 pokojów
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 540 m²
Piętro 2
Odkryj wyrafinowane miasto mieszkające w tej luksusowej willi do wynajęcia w Khan Toul Kork,…
$2,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 8 pokojów w Sangkat Dangkao, Kambodża
Dom 8 pokojów
Sangkat Dangkao, Kambodża
Pokoje 8
Sypialnie 8
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 168 m²
Piętro 3
Te dwa połączone narożniki znajdują się w Borey Chip Mong 50m, dobrze zaplanowanej społeczno…
$1,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Dom 3 pokoi
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 59 m²
Piętro 3
Położony w spokojnej, ale wygodnej dzielnicy Sen Sok, ten 4-sypialnia, 5-łazienka dom oferuj…
$600
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom w Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Dom
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Powierzchnia 350 m²
Piętro 1
Premium powierzchni detalicznej do wynajęcia na ulicy 271 Wyjątkowa okazja dla Twojej firmy …
$1,800
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 1 pokój w Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Dom 1 pokój
Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 4
Ten wspaniały apartament z 1 sypialnią, położony na 4 piętrze (tylko schody dostępu), oferuj…
$600
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodża
Dom 6 pokojów
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Ta nowo urządzona willa bliźniacza znajduje się w Borey Hi- Tech na National Road nr 1 i jes…
$2,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Dom
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Powierzchnia 510 m²
Piętro 2
Ten sklep do wynajęcia znajduje się w Boeng Keng Kang, jednym z najbardziej popularnych i sz…
$4,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Dom 6 pokojów
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 88 m²
Piętro 3
Przestronny Shophouse do wynajęcia na ulicy 135 Jest to fantastyczna okazja, aby wynająć prz…
$1,700
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Khan Sen Sok, Kambodża
Dom 4 pokoi
Khan Sen Sok, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 90 m²
Piętro 4
Ten 4-piętrowy dom znajduje się na dzia ³ ce 5m x 18m z odciskiem budynku 5m x 16m, oferując…
$900
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 8 pokojów w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Dom 8 pokojów
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 8
Sypialnie 8
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 80 m²
Piętro 5
Atrakcyjny Shophouse do wynajęcia na Hun Sen Blvd Jest to fantastyczna okazja, aby wynająć p…
$3,000
za miesiąc
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Phnom Penh.

wille
