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Wynajem długoterminowy nieruchomości w Khan Russey Keo, Kambodża

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mieszkania
39
domy
4
46 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Kambodża
Willa 4 pokoi
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 138 m²
Piętro 2
Ten przestronny 2-piętrowy dom łącznikowy do wynajęcia w Russey Keo oferuje komfortowe miesz…
$380
za miesiąc
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Condo w Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Condo
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Doświadcz doskonałej mieszanki stylu, bezpieczeństwa i komfortu z tej One- Sypialnia, One- Ł…
$350
za miesiąc
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Działki w Sangkat Tuol Sangkae 1, Kambodża
Działki
Sangkat Tuol Sangkae 1, Kambodża
Powierzchnia 734 m²
Ten strategicznie położony narożny grunt w Chroy Changvar oferuje doskonałą okazję dla firm …
$4,800
za miesiąc
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Condo 2 pokoi w Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 55 m²
Piętro 14
Jeśli szukasz nowoczesnego i bezpiecznego domu z doskonałym otoczeniem, ten dwupokojowy, dwu…
$550
za miesiąc
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Condo 2 pokoi w Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 55 m²
Piętro 17
Jeśli szukasz nowoczesnego i bezpiecznego domu z doskonałym otoczeniem, ten dwupokojowy, dwu…
$600
za miesiąc
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Condo w Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Condo
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 16
Doświadcz doskonałej mieszanki stylu, bezpieczeństwa i komfortu z tej One- Sypialnia, One- Ł…
$350
za miesiąc
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Condo w Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Condo
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 9
Doświadcz doskonałej mieszanki stylu, bezpieczeństwa i komfortu z tej One- Sypialnia, One- Ł…
$350
za miesiąc
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Condo 2 pokoi w Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 55 m²
Piętro 23
Jeśli szukasz nowoczesnego i bezpiecznego domu z doskonałym otoczeniem, ten dwupokojowy, dwu…
$650
za miesiąc
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Condo w Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Condo
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 10
Doświadcz doskonałej mieszanki stylu, bezpieczeństwa i komfortu z tej One- Sypialnia, One- Ł…
$350
za miesiąc
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Condo 2 pokoi w Sangkat Russey Keo, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Russey Keo, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Położony w Khan Russey Keo, ten dobrze zaprojektowany dwupokojowy apartament oferuje szczodr…
$850
za miesiąc
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Condo 2 pokoi w Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 55 m²
Piętro 5
Jeśli szukasz nowoczesnego i bezpiecznego domu z doskonałym otoczeniem, ten dwupokojowy, dwu…
$580
za miesiąc
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Condo w Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Condo
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 17
Doświadcz doskonałej mieszanki stylu, bezpieczeństwa i komfortu z tej One- Sypialnia, One- Ł…
$350
za miesiąc
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Condo w Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Condo
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 14
Doświadcz doskonałej mieszanki stylu, bezpieczeństwa i komfortu z tej One- Sypialnia, One- Ł…
$400
za miesiąc
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Condo 2 pokoi w Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 56 m²
Piętro 5
Witamy w waszym przytulnym, miejskim zajeździe! Ten fantastyczny apartament z dwoma sypialni…
$650
za miesiąc
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Condo 2 pokoi w Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Witamy w domu na tym wspaniałym 2-łóżko, 2-wanna mieszkanie do wynajęcia w Phnom Penhs zgieł…
$500
za miesiąc
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Condo w Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Condo
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Doświadcz komfortowego życia w mieście! To zaproszenie 1-sypialnia, 1-łazienka mieszkanie do…
$350
za miesiąc
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Condo 2 pokoi w Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 55 m²
Piętro 5
Jeśli szukasz nowoczesnego i bezpiecznego domu z doskonałym otoczeniem, ten dwupokojowy, dwu…
$680
za miesiąc
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Willa 6 pokojów w Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Kambodża
Willa 6 pokojów
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 423 m²
Piętro 3
Ten wyjątkowy Queen Villa oferuje rozległą przestrzeń życiową w premierze, bezpieczne ustawi…
$2,500
za miesiąc
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Condo w Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Condo
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 9
Odkryj swój urbanistyczny rekolekcje! Ten uroczy 1-łóżko, 1-wanna apartament w tętniącym życ…
$350
za miesiąc
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Condo w Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Condo
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 17
[Wieża TV] Condo 1BR / 1 Łazienka 💵 Cena wynajmu: 600 $/ miesiąc 📆 Dostępne: Teraz Adres: Sa…
$600
za miesiąc
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Condo 2 pokoi w Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 55 m²
Piętro 12
Jeśli szukasz nowoczesnego i bezpiecznego domu z doskonałym otoczeniem, ten dwupokojowy, dwu…
$650
za miesiąc
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Condo 2 pokoi w Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 55 m²
Piętro 6
Jeśli szukasz nowoczesnego i bezpiecznego domu z doskonałym otoczeniem, ten dwupokojowy, dwu…
$600
za miesiąc
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Condo 2 pokoi w Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 55 m²
Piętro 9
Jeśli szukasz nowoczesnego i bezpiecznego domu z doskonałym otoczeniem, ten dwupokojowy, dwu…
$600
za miesiąc
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Condo w Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Condo
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 15
Doświadcz doskonałej mieszanki stylu, bezpieczeństwa i komfortu z tej One- Sypialnia, One- Ł…
$400
za miesiąc
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Condo w Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Condo
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 14
Doświadcz doskonałej mieszanki stylu, bezpieczeństwa i komfortu z tej One- Sypialnia, One- Ł…
$400
za miesiąc
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Nieruchomości komercyjne w Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Liczba łazienek 2
Piętro 2
Oferuje doskonałą lokalizację biznesową w pobliżu głównych wydarzeń, takich jak Camko City i…
$6
za miesiąc
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Condo w Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Condo
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Krok do miejskiej błogości z tym zachwycającym 1-pokojowe mieszkanie do wynajęcia w pożądany…
$450
za miesiąc
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Condo w Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Condo
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 12
Ten jasny i w pełni umeblowany 1-pokojowy narożnik znajduje się w Khan Russey Keo, oferując …
$550
za miesiąc
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Condo 2 pokoi w Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Odkryj swój doskonały wynajem! Ten uroczy apartament 2-sypialnia, 2-łazienka w tętniącym życ…
$650
za miesiąc
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Condo w Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Condo
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 12
Doświadcz doskonałej mieszanki stylu, bezpieczeństwa i komfortu z tej One- Sypialnia, One- Ł…
$350
za miesiąc
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