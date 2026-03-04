Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Khan Chamkar Mon
  4. Wynajem długoterminowy

Wynajem długoterminowy nieruchomości w Khan Chamkar Mon, Kambodża

mieszkania
161
domy
36
205 obiektów total found
Condo w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Condo
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 32
Zapraszamy do tego uroczego 1-łóżka, 1-wanny mieszkania do wynajęcia w sercu Chamkar Mon, To…
$600
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 10
Wejdź do nowoczesnego miasta mieszkającego z tym przestronnym 1 Apartament sypialny, doskona…
$600
za miesiąc
Zostaw prośbę
Działki w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Działki
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Powierzchnia 451 m²
Ta nieruchomość oferuje powierzchnię 451 m kw (15,5m x 28m) o łącznej powierzchni użytkowej …
$3,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Willa 4 pokoi
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 425 m²
Piętro 2
Ten wspaniały 4-sypialnia, 6-łazienka Villa oferuje nowoczesny komfort i wygodę. Przeznaczon…
$3,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 1 pokój w Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Dom 1 pokój
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1
Przestronny Shophouse do wynajęcia na ulicy 135 Jest to fantastyczna okazja, aby wynająć prz…
$900
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Willa 4 pokoi
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 224 m²
Piętro 3
Odkryj dobrze utrzymaną 3-piętrową willę w spokojnej okolicy Phsar Daeum Thkov. Siedząc na 8…
$1,300
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Condo
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Piętro 2
Szukasz wygodnego i niedrogiego miejsca do zamieszkania w Toul Tompong 1? Ten 68m ² jednopok…
$500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Condo
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 12
Nowoczesne studio 38sqm znajduje się na 11 i 12 piętrze, oferując spektakularne widoki na mi…
$600
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Condo 3 pokoi
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
Piętro 15
Premia 3-sypialnia, 3-łazienka apartament jest teraz dostępny do wynajęcia w południe - po o…
$3,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten nowoczesny apartament z jedną sypialnią jest wypełniony doskonałym naturalnym światłem i…
$600
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Condo
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1
Ten 1-pokojowy apartament, położony na 1 piętrze w obszarze Psa Derm Thkov, oferuje 47m2 dob…
$450
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten dobrze zaprojektowany apartament z dwoma sypialniami oferuje hojną przestrzeń życiową i …
$1,200
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Ten uroczy apartament 2-sypialnia, 1-łazienka jest idealnie usytuowany w samym sercu Tonle B…
$750
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Dom 6 pokojów
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2
Atrakcyjny Shophouse do wynajęcia na ulicy 155 Jest to fantastyczna okazja, aby wynająć prze…
$1,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Ten przestronny apartament z dwoma sypialniami oferuje praktyczny i dobrze zaplanowany układ…
$450
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Condo
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten komfortowy apartament z jedną sypialnią znajduje się w obszarze Phsar Derm Thkov i oferu…
$450
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Condo
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Piętro 3
Doświadcz nowoczesnego życia w tym stylowym duplex 1-sypialnia, 2-łazienka mieszkanie, znajd…
$1,600
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Condo
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
[Boeng Trabek Area] Condo 1BR / 1 Łazienka 💵 Cena wynajmu: 550 $/ miesiąc 📆 Dostępny: Teraz …
$550
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Willa 5 pokojów
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 486 m²
Piętro 2
Ta przestronna willa jest teraz dostępna do wynajęcia w spokojnej i centralnej części Sangka…
$2,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Condo
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
To studio o powierzchni 37 m ² oferuje stylową i wydajną przestrzeń życiową, idealną dla sin…
$800
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Condo 3 pokoi
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Ten przestronny apartament znajduje się w Tonle Bassac i jest dostępny za 1500 dolarów miesi…
$1,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Dom 5 pokojów
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 140 m²
Piętro 3
Ten przestronny trzypiętrowy dom w Boeung Keng Kang 1 oferuje doskonałe połączenie komfortu,…
$2,900
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten apartament o powierzchni 150 m ² oferuje komfortową i nowoczesną przestrzeń życiową, z 2…
$1,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 2
Apartament znajduje się w pobliżu Boeung Trabek Market (1 minuta drogi), Toul Tom Poung Mark…
$320
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Condo 3 pokoi
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piętro 10
Ten przestronny dwupoziomowy apartament znajduje się w bardzo południowej części Tonle Basak…
$2,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Condo
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Condo w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Condo
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
W pobliżu popularnej dzielnicy BKK1 znajduje się obsługiwany budynek mieszkalny w dzielnicy …
$600
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Condo
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
[Queston Residence] Condo 1BR / 1 Łazienka 💵 Cena wynajmu: 800 $/ miesiąc 📆 Dostępny: Teraz …
$800
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten nowy apartament jest idealnie położony w samym sercu Toul Tompong, oferując doskonałą mi…
$750
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten apartament znajduje się w Tonle Bassac i jest dostępny za 1000 dolarów miesięcznie. Posi…
$1,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
