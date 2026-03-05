Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy nieruchomości w Khan Sen Sok, Kambodża

mieszkania
107
domy
18
nieruchomości komercyjne
11
141 obiekt total found
Kawalerka w Sangkat Ou Baek Kam, Kambodża
Kawalerka
Sangkat Ou Baek Kam, Kambodża
Powierzchnia 31 m²
Piętro 6
Wejdź w miejską elegancję! Ten jasny 31m ² studio apartament do wynajęcia w tętniącym życiem…
$250
za miesiąc
Condo 2 pokoi w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Piętro 13
Condo 2BR / 2 Łazienka + 1 💵 Cena wynajmu: 1200 $/ miesiąc 📆 Dostępne: Teraz Adres: Mong Rit…
$1,200
za miesiąc
Penthouse 3 pokoi w Khan Sen Sok, Kambodża
Penthouse 3 pokoi
Khan Sen Sok, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 297 m²
Piętro 20
Oczywiście! Urban Loft Condo to nowoczesny budynek mieszkalny położony w pobliżu Aeon Mall 2…
$3,500
za miesiąc
Dom 4 pokoi w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 84 m²
Piętro 3
Położony w rosnącej dzielnicy mieszkalnej, ten 4-sypialnia, 5-łazienkowy dom oferuje hojną p…
$700
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 800 m² w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 800 m²
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Pokoje 21
Sypialnie 21
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 800 m²
Piętro 3
Prime Office lub Private School Space for Rent in Sangkat Phnom Penh Thmey Odkryj ten wszech…
$7,500
za miesiąc
Condo w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Condo
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 27
[Angielski & Chiński] 👑 Crown Tower Condominium 🛏 1 Sypialnia z umeblowaną sypialnią 124; 🛁 …
$450
za miesiąc
Condo 3 pokoi w Khan Sen Sok, Kambodża
Condo 3 pokoi
Khan Sen Sok, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Piętro 18
[Urban Loft] Condo Penthouse 💵 Cena wynajmu: 3000 $/ miesiąc 📆 Dostępne: Teraz Adres: Mong R…
$3,000
za miesiąc
Condo w Khan Sen Sok, Kambodża
Condo
Khan Sen Sok, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
[Urban Loft] Condo 1BR / 1 Łazienka + 1 💵 Cena wynajmu: 600 $/ miesiąc 📆 Dostępne: Teraz Adr…
$600
za miesiąc
Condo w Khan Sen Sok, Kambodża
Condo
Khan Sen Sok, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Piętro 7
[Urban Loft] Condo 1BR / 1 Łazienka + 1 💵 Cena wynajmu: 600 $/ miesiąc 📆 Dostępne: Teraz Adr…
$600
za miesiąc
Condo 2 pokoi w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 5
✨Szukasz 2 Sypialni Condo w Sen Sok? Sprawdź Wieżę Koronną w Sen Sok, blisko Toul Kork! Nowa…
$600
za miesiąc
Condo w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Condo
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1
Crown Towers, jeden jako funkcjonalny budynek w obszarze Sen Sok oferuje unikalne uczucie po…
$400
za miesiąc
Condo w Sangkat Ou Baek Kam, Kambodża
Condo
Sangkat Ou Baek Kam, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Ten w pełni umeblowany apartament z jedną sypialnią jest do wynajęcia i oferuje komfortowe i…
$750
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Uwolnij swój potencjał biznesowy! Ten fantastyczny magazyn handlowy do wynajęcia w tętniącej…
$2,500
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Teuk Thla, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Teuk Thla, Kambodża
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Ten dom-zaprojektowane biuro znajduje się na 799m2 ziemi, oferując przestronne i dobrze wypo…
$2,000
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Piętro 2
Zabezpiecz swoją przyszłość z tym najlepszym komercyjnym sklepikiem do wynajęcia w Saensokh,…
$800
za miesiąc
Condo w Khan Sen Sok, Kambodża
Condo
Khan Sen Sok, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 11
Urban Loft Condo. gdzie można poczuć ocieplenie podczas pobytu. oferując doskonałą lokalizac…
$600
za miesiąc
Condo 2 pokoi w Khan Sen Sok, Kambodża
Condo 2 pokoi
Khan Sen Sok, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Apartamenty są dogodnie usytuowany obok Chipmong Sen Sok i zaledwie 5 minut od AEON2, Makro,…
$1,200
za miesiąc
Condo 2 pokoi w Khan Sen Sok, Kambodża
Condo 2 pokoi
Khan Sen Sok, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 126 m²
Piętro 13
Urban Loft Condo w Sen Obszar Sok jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących przestro…
$1,200
za miesiąc
Condo w Khan Sen Sok, Kambodża
Condo
Khan Sen Sok, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 60 m²
Piętro 12
Urban Loft Condo w obszarze Sen Sok jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących przest…
$600
za miesiąc
Condo 2 pokoi w Khan Sen Sok, Kambodża
Condo 2 pokoi
Khan Sen Sok, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 126 m²
Piętro 13
Urban Loft Condo w obszarze Sen Sok jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących przest…
$1,200
za miesiąc
Condo w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Condo
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Piętro 14
Witamy w domu na tym zapraszajacym 1-pokojowe mieszkanie do wynajęcia w tętniącym życiem Sae…
$350
za miesiąc
Działki w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Działki
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Ustal swoją wizję na tej pierwszej 20-metrowej działce do wynajęcia w Saensokh, Phnom Penh T…
$3,000
za miesiąc
Condo w Khan Sen Sok, Kambodża
Condo
Khan Sen Sok, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 60 m²
Piętro 13
Urban Loft Condo w obszarze Sen Sok jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących przest…
$600
za miesiąc
Condo w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Condo
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 6
Condo 1BR / 1 Łazienka 💵 Cena wynajmu: 390 $/ miesiąc CTB0507 📆 Dostępne: Teraz Adres: Stree…
$390
za miesiąc
Condo w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Condo
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Ten budynek to nowoczesny budynek mieszkalny przeznaczony do komfortowego życia w mieście. B…
$550
za miesiąc
Condo 2 pokoi w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 5
✨Szukasz 2 Sypialni Condo w Sen Sok? Sprawdź Wieżę Koronną w Sen Sok, blisko Toul Kork! Nowa…
$600
za miesiąc
Condo 2 pokoi w Khan Sen Sok, Kambodża
Condo 2 pokoi
Khan Sen Sok, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Piętro 14
Ten przestronny dwupokojowy apartament w Urban Loft Sen Sok oferuje 126 m2 nowoczesnej przes…
$1,200
za miesiąc
Condo w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Condo
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 6
Jeśli szukasz nowoczesnego i bezpiecznego domu z doskonałym otoczeniu znajduje się w pobliżu…
$360
za miesiąc
Condo w Sangkat Ou Baek Kam, Kambodża
Condo
Sangkat Ou Baek Kam, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten przestronny 1-sypialnia, 1-łazienka apartament oferuje 76 metrów kwadratowych komfortowe…
$500
za miesiąc
Condo w Sangkat Teuk Thla, Kambodża
Condo
Sangkat Teuk Thla, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Piętro 3
Położony w dobrze zaplanowanej społeczności Boyoung Town, to 65.64 m2 1-sypialnia, dostępne …
$350
za miesiąc
