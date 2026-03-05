Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy nieruchomości w Khan Dangkao, Kambodża

Działki w Khan Dangkao, Kambodża
Działki
Khan Dangkao, Kambodża
Powierzchnia 2 355 m²
Prime Commercial Land for Rent on Hun Sen 50m Street Discover the perfect location for your …
$3,000
za miesiąc
Działki w Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Działki
Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Powierzchnia 2 100 m²
Ta paczka o powierzchni 2,100 m kw z 30 m frontage i 70 m głębokości jest strategicznie poło…
$3,150
za miesiąc
Działki w Khan Dangkao, Kambodża
Działki
Khan Dangkao, Kambodża
Powierzchnia 3 200 m²
This 3,200 sqm land, with a practical 40m x 80m layout, is well-positioned along Tumnup 7 Ma…
$8,000
za miesiąc
Dom 3 pokoi w Khan Dangkao, Kambodża
Dom 3 pokoi
Khan Dangkao, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 126 m²
Piętro 3
Ten uroczy, połączony węgielny dom oferuje jasne i wygodne miejsce do życia w spokojnej społ…
$600
za miesiąc
Dom w Khan Dangkao, Kambodża
Dom
Khan Dangkao, Kambodża
Powierzchnia 128 m²
Piętro 1
Sklepy do wynajęcia na Hun Sen Blvd Jest to fantastyczna okazja, aby wynająć przestronny skl…
$1,300
za miesiąc
Willa 4 pokoi w Sangkat Roluoh, Kambodża
Willa 4 pokoi
Sangkat Roluoh, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 236 m²
Piętro 2
Ta dwupiętrowa willa znajduje się wewnątrz dobrze zorganizowanej społeczności Borey ML Green…
$1,500
za miesiąc
Działki w Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Działki
Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Powierzchnia 3 000 m²
HUGE Commercial Corner Lot for Rent on Street 50m! (3000 mkw) Nie przegap tej rzadkiej okazj…
$2,700
za miesiąc
Działki w Khan Dangkao, Kambodża
Działki
Khan Dangkao, Kambodża
Powierzchnia 723 m²
Are you looking for a prime land rental opportunity along the 60-meter road? This strategica…
$2,500
za miesiąc
Willa 5 pokojów w Sangkat Prey Sa, Kambodża
Willa 5 pokojów
Sangkat Prey Sa, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Położony wewnątrz Borey Chip Mong The Landmark 50m, Preysor Street, ta piękna w pełni umeblo…
$2,200
za miesiąc
Dom 4 pokoi w Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Dom 4 pokoi
Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 135 m²
Piętro 3
Położony w spokojnym Borey Chankiri w Khan Dangkor, ten uroczy dom oferuje idealne połączeni…
$900
za miesiąc
Działki w Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Działki
Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Powierzchnia 2 504 m²
Położony w południowej części Phnom Penh, ten znaczny 2,504 m2 działki jest dostępny natychm…
$2,000
za miesiąc
Działki w Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Działki
Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Powierzchnia 3 400 m²
Prime Commercial Land for Rent on Street 7 Makara! Wspaniała okazja do wynajęcia dużej, stra…
$1,000
za miesiąc
Willa 4 pokoi w Sangkat Spean Thmor, Kambodża
Willa 4 pokoi
Sangkat Spean Thmor, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Piętro 2
Przestronna i luksusowa willa jest dostępna do wynajęcia w społeczności Borey Peng Heng. Poł…
$850
za miesiąc
Willa 5 pokojów w Khan Dangkao, Kambodża
Willa 5 pokojów
Khan Dangkao, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Ta przestronna willa znajduje się w Borey Chip Mong Dangkor oferuje komfortowe i prywatne śr…
$3,000
za miesiąc
Działki w Khan Dangkao, Kambodża
Działki
Khan Dangkao, Kambodża
Powierzchnia 1 000 m²
Cena czynszu 1,000 dolarów za 1000 m2 ziemi komercyjnej na ulicy Hun Sen wydaje się niezwykl…
$1,000
za miesiąc
Działki w Khan Dangkao, Kambodża
Działki
Khan Dangkao, Kambodża
Powierzchnia 1 000 m²
Ta paczka o powierzchni 1000 m2 z układem 20m x 50m znajduje się wzdłuż drogi 60m, jednej z …
$4,000
za miesiąc
Willa w Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Willa
Sangkat Prek Kampeus, Kambodża
Powierzchnia 600 m²
Piętro 3
Ucieczka do tej wykwintnej willi do wynajęcia w spokojnej dzielnicy Khan Dangkor, oferując d…
$1,200
za miesiąc
Willa 5 pokojów w Khan Dangkao, Kambodża
Willa 5 pokojów
Khan Dangkao, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 346 m²
Ta olśniewająca willa oferuje wyjątkową przestrzeń życiową z nowoczesnym układem, wysokiej j…
$15,000
za miesiąc
Działki w Khan Dangkao, Kambodża
Działki
Khan Dangkao, Kambodża
Powierzchnia 562 m²
Commercial Land for Rent on Hun Sen 50m Street Secure the ideal spot for your business with …
$1,500
za miesiąc
Willa 5 pokojów w Khan Dangkao, Kambodża
Willa 5 pokojów
Khan Dangkao, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 231 m²
Piętro 2
Ta premia 5-pokojowa willa do wynajęcia w Borey ML, Khan Dangkor, oferuje wyjątkową możliwoś…
$1,500
za miesiąc
Dom 8 pokojów w Sangkat Dangkao, Kambodża
Dom 8 pokojów
Sangkat Dangkao, Kambodża
Pokoje 8
Sypialnie 8
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 168 m²
Piętro 3
Te dwa połączone narożniki znajdują się w Borey Chip Mong 50m, dobrze zaplanowanej społeczno…
$1,500
za miesiąc
Działki w Khan Dangkao, Kambodża
Działki
Khan Dangkao, Kambodża
Powierzchnia 2 250 m²
Excellent Commercial Land for Rent on Hun Sen Blvd This is a fantastic opportunity to lease …
$9,000
za miesiąc
