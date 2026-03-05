Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Khan Toul Kork
  4. Wynajem długoterminowy

Wynajem długoterminowy nieruchomości w Khan Toul Kork, Kambodża

mieszkania
78
domy
6
nieruchomości komercyjne
8
94 obiekty total found
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
[Time Square 3] Condo 2BR / 1 Łazienka 💵 Cena wynajmu: 650 $/ miesiąc 📆 Dostępne: Teraz Adre…
$650
za miesiąc
Condo w Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Condo
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Położony w popularnym obszarze Toul Kork, ten 1-sypialnia, 1-łazienka apartament oferuje hoj…
$650
za miesiąc
Willa 4 pokoi w Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Willa 4 pokoi
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 700 m²
Piętro 2
Położony na ulicy 592 w samym sercu Khan Toul Kork, kilka kroków od The Boss Building, ta pr…
$6,000
za miesiąc
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Piętro 5
Szukasz wygodnej i niedrogiej przestrzeni mieszkalnej w jednej z najbardziej tętniących życi…
$1,350
za miesiąc
Condo w Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Condo
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ta premia jednopokojowe mieszkanie usługi oferuje hojną przestrzeń życiową 136 m2 i jest dos…
$1,080
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Pokoje 12
Sypialnie 12
Piętro 5
Odkryj wyjątkową okazję inwestycyjną w tym hotelu, dostępną do wynajęcia w tętniącym życiem …
$15,000
za miesiąc
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Piętro 9
Doświadcz nowoczesnego życia w wyjątkowej wartości z tego dobrze zaprojektowanego dwupokojow…
$700
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Kambodża
Pokoje 10
Sypialnie 10
Liczba łazienek 13
Piętro 3
Dobrze położony budynek jest teraz dostępny do wynajęcia wzdłuż ruchliwej drogi biznesowej w…
$3,000
za miesiąc
Condo w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 20
Jeśli szukasz stylowego i wygodnego mieszkania, to 1-sypialnia na 20 piętrze Time Square 3 j…
$450
za miesiąc
Condo w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten 49m2 apartament jest w pełni umeblowany i zaprojektowany dla komfortu. Posiada jedną syp…
$500
za miesiąc
Dom 7 pokojów w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Dom 7 pokojów
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 540 m²
Piętro 2
Odkryj wyrafinowane miasto mieszkające w tej luksusowej willi do wynajęcia w Khan Toul Kork,…
$2,500
za miesiąc
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten luksusowy apartament z dwoma sypialniami oferuje 97m2 nowoczesnej przestrzeni życiowej w…
$3,018
za miesiąc
Condo w Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Condo
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Ten w pełni umeblowany apartament z 1 sypialnią oferuje doskonałą mieszankę komfortu, wygody…
$380
za miesiąc
Condo w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten przestronny apartament 59sqm oferuje jedną sypialnię i jedną łazienkę, starannie wyposaż…
$750
za miesiąc
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Ten pięknie zaprojektowany apartament rodzinny z 2 sypialniami znajduje się w dobrze zarządz…
$1,200
za miesiąc
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Żyj w samym sercu akcji! Ten przestronny apartament z dwoma sypialniami jest doskonale położ…
$750
za miesiąc
Condo w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 6
Ten przytulny i dobrze urządzony apartament 1-pokojowe jest fantastyczną opcją wynajmu w bar…
$350
za miesiąc
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Doświadczenie tętniące życiem miasto mieszka w tym uroczym 2-sypialnia, 1-łazienka mieszkani…
$280
za miesiąc
Condo w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 9
Jeśli szukasz nowoczesnego i bezpiecznego domu z doskonałym środowiskiem, ta jednopokojowa j…
$450
za miesiąc
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Odkryj ten elegancki apartament z trzema sypialniami położony w samym sercu dzielnicy Toul K…
$1,300
za miesiąc
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Ten nowy apartament z marką 2 sypialniami oferuje nowoczesną przestrzeń życiową dostosowaną …
$1,000
za miesiąc
Condo 3 pokoi w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Condo 3 pokoi
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 10
Jeśli szukasz nowoczesnego i bezpiecznego domu z doskonałym środowiskiem, ta trzypokojowa je…
$900
za miesiąc
Willa w Sangkat Teuk Lak Ti Muoy, Kambodża
Willa
Sangkat Teuk Lak Ti Muoy, Kambodża
Powierzchnia 180 m²
Piętro 2
Pierwszy budynek komercyjny do wynajęcia bezpośrednio na ulicy 265, w obliczu Royal Universi…
$1,800
za miesiąc
Condo w Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Condo
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1
Ten dobrze urządzony 1-sypialnia, 1-apartament znajduje się w pożądanym obszarze Toul Kork i…
$700
za miesiąc
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 26
Jeśli szukasz nowoczesnego i bezpiecznego domu z doskonałym środowiskiem, ta dwupokojowa jed…
$650
za miesiąc
Condo w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 15
Ten przestronny jednopokojowy apartament oferuje 68 m2 komfortowej przestrzeni życiowej i zn…
$1,100
za miesiąc
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten przestronny apartament 2-sypialnia, 2-łazienka znajduje się w dzielnicy Toul Kork i ofer…
$950
za miesiąc
Kawalerka w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Kawalerka
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Odkryj tętniące życiem miejskie życie! Ten przyjazny apartament do wynajęcia w Tuol Kouk, Bo…
$200
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Kambodża
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 9
Piętro 3
Dwa sąsiadujące 3- story link- domy są teraz dostępne do wynajęcia w bardzo sought- after ko…
$3,000
za miesiąc
Kawalerka 1 pokój w Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 7
Nowoczesne i dobrze zaprojektowane studio o powierzchni 50m ² oferuje doskonałą mieszankę ko…
$250
za miesiąc
