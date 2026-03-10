Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy nieruchomości w Khan Chroy Changvar, Kambodża

mieszkania
25
domy
4
nieruchomości komercyjne
3
34 obiekty total found
Dom 4 pokoi w Khan Chroy Changvar, Kambodża
Dom 4 pokoi
Khan Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 74 m²
Piętro 3
Położony w bardzo sought- after OCIC obszar rozwoju Khan Chryy Changvar, rezydencja ta jest …
$500
za miesiąc
Condo w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Condo
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 9
Ten stylowy apartament z 1 sypialnią znajduje się w spokojnej i malowniczej okolicy Chroy Ch…
$950
za miesiąc
Condo 2 pokoi w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 3
Odkryj doskonałą mieszankę nowoczesnych, żywych i spokojnych widoków z tym wspaniałym dwupok…
$500
za miesiąc
Condo 2 pokoi w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 31
Chraoy Chongvar wita cię w domu! Odkryj łatwe, tętniące życiem mieszkanie w tym zachwycający…
$600
za miesiąc
Condo 4 pokoi w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Condo 4 pokoi
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Piętro 13
Doświadczyć podwyższone życie w tym ekspansywnym mieszkaniu 225m kw 4-pokojowe znajduje się …
$2,200
za miesiąc
Condo w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Condo
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 2
Morgan EnMaison oferuje wysokiej stylu życia doświadczenie zdefiniowane przez szybujące sufi…
$400
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Piętro 13
Ten dobrze położony budynek do wynajęcia znajduje się w doskonałej OCIC obszarze, oferując d…
$10,000
za miesiąc
Kawalerka 1 pokój w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 26
Doświadcz nowoczesnego życia w tym wysokiej kondygnacji studio w Morgan EnMaison, oferując z…
$300
za miesiąc
Condo w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Condo
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 13
Odkryj doskonałą mieszankę nowoczesnych, żywych i spokojnych widoków z tym pięknym jednopoko…
$450
za miesiąc
Condo 3 pokoi w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Condo 3 pokoi
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piętro 21
Przenieś się do tego przestronnego mieszkania o powierzchni 121m2 z trzema sypialniami dosko…
$1,800
za miesiąc
Condo w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Condo
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 9
Odkryj doskonałą mieszankę nowoczesnych, żywych i spokojnych widoków z tym pięknym jednopoko…
$470
za miesiąc
Condo 2 pokoi w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Ten dwupokojowy apartament oferuje 100 m ² powierzchni mieszkalnej z balkonem i znajduje się…
$1,000
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Piętro 13
Ten dobrze położony budynek do wynajęcia znajduje się w doskonałej OCIC obszarze, oferując d…
$10
za miesiąc
Condo w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Condo
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Doświadczenie premium riverfront mieszka w tym przestronnym 1-pokojowym apartamencie od 95m2…
$1,350
za miesiąc
Condo 4 pokoi w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Condo 4 pokoi
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Piętro 11
Ten wspaniały apartament z 4 sypialniami mieści się na 11 piętrze i oferuje niezrównany wido…
$2,300
za miesiąc
Condo 3 pokoi w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Condo 3 pokoi
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 110 m²
Piętro 17
Odkryj przestronny komfort w tym uroczy 3-łóżko, 3-łazienkowe mieszkanie do wynajęcia w kwit…
$1,300
za miesiąc
Działki w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Działki
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Powierzchnia 4 000 m²
Położony w obszarze strategicznym Phnom Penh, ten 4000 m ² prostokątny grunt oferuje 37m fro…
$12,000
za miesiąc
Kawalerka 1 pokój w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 26
Zanurz się w pięknej rzeki i miasta widoki z tego mieszkania studio do wynajęcia w Chroy Cho…
$300
za miesiąc
Condo 2 pokoi w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Piętro 20
Zapraszamy do spokojnego miasta mieszkającego w tym 2-pokojowym mieszkaniu na 20 piętrze w S…
$500
za miesiąc
Condo w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Condo
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 9
Odkryj doskonałą mieszankę nowoczesnych, żywych i spokojnych widoków z tym pięknym jednopoko…
$450
za miesiąc
Willa 5 pokojów w Khan Chroy Changvar, Kambodża
Willa 5 pokojów
Khan Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 420 m²
Piętro 3
Obejmij życie komfortu i elegancji w tej wyjątkowej willi z 5 sypialniami do wynajęcia, zagn…
$8,000
za miesiąc
Condo 2 pokoi w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Odkryj przyjazne mieszkanie w tętniącej życiem Chraoy Chongvar, Phnom Penh! Ten fantastyczny…
$1,200
za miesiąc
Condo 2 pokoi w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Premia 2-sypialnia, 3-łazienka apartament oferuje piękny widok na rzekę i znajduje się w bra…
$900
za miesiąc
Kawalerka 1 pokój w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 10
Odkryj doskonałą mieszankę nowoczesnego życia i spokojnych widoków z tym wspaniałym pokoju S…
$400
za miesiąc
Condo 2 pokoi w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Piętro 25
Odkryj to urocze 2-łóżko, 2-wanna apartament do wynajęcia w tętniącej życiem Chraoy Chongvar…
$900
za miesiąc
Condo 2 pokoi w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 67 m²
Piętro 16
Ten stylowy dwupokojowy apartament w Morgaen Enmaison oferuje jasny, nowoczesny salon z pięk…
$600
za miesiąc
Condo 2 pokoi w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Piętro 12
Jeśli szukasz mieszkania z widokiem na rzekę, oto w Morgan EnMaison - 2 sypialnie, 66 m2, wy…
$650
za miesiąc
Dom 4 pokoi w Khan Chroy Changvar, Kambodża
Dom 4 pokoi
Khan Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 210 m²
Piętro 3
Odkryj swój następny raj rodzinny w tętniącym życiem sercu Chongvar, Preek Ta Sek, Phnom Pen…
$1,200
za miesiąc
Działki w Khan Chroy Changvar, Kambodża
Działki
Khan Chroy Changvar, Kambodża
Powierzchnia 1 440 m²
Located in the growing district of Chroy Changvar, this 1,440 sqm rectangle-shaped land offe…
$2,000
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Piętro 3
Ten trzypiętrowy budynek jest doskonale usytuowany wzdłuż drogi krajowej nr 6 w Khan Chroy C…
$1,100
za miesiąc
