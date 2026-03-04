Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  Kambodża
  Kambodża
  Khan Boeng Keng Kang
  Wynajem długoterminowy

Wynajem długoterminowy nieruchomości w Khan Boeng Keng Kang, Kambodża

mieszkania
150
domy
34
187 obiektów total found
Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 8
Doświadcz współczesnego miasta mieszkającego w samym sercu BKK1 z tym stylowym i w pełni ume…
$1,550
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Znajduje się w BKK1, ten stylowy apartament 2-sypialnia, 2-łazienka oferuje około 90- 96m2 n…
$1,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 68 m²
Piętro 25
Ta nieruchomość jest nowoczesnym minimalistycznym designem stylu mieszkania przez renomowane…
$1,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Dom
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 1
Prime Shop Space for Rent on Street 163 Zdobądź tę możliwość, aby wynająć fantastyczną przes…
$650
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 7
Ten 1 Sypialnia apartament jest strategicznie położony w samym sercu BKK1, otoczony różnorod…
$1,600
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Piętro 7
Ten 1-sypialnia, 2-łazienka apartament oferuje 60m2 komfortowej przestrzeni mieszkalnej w sa…
$750
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Condo 3 pokoi
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten trzypokojowy apartament znajduje się w Boeng Keng Kang Ti Bei wzdłuż Monivong Boulevard,…
$1,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Doświadcz luksusu życia w tym oszałamiającym rogu jednostki w sercu Khan Boeung Keng Kang 1 …
$1,600
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 1 pokój w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Dom 1 pokój
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 1
Odkryj ten przytulny i niedrogi dom do wynajęcia w Sangkat Toul Svay Prey 1. Za jedyne 750 d…
$750
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ciesz się nowoczesnym mieszkaniem w tym w pełni umeblowane 1-pokojowe mieszkanie znajduje si…
$900
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten przestronny apartament w BKK1 oferuje hojny układ 92 m2 z dobrze zaprojektowanym miejsce…
$950
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Willa 6 pokojów
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 460 m²
Piętro 2
Ta przestronna willa do wynajęcia w Khan Boeung Keng Kang znajduje się w doskonałej okolicy …
$3,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten w pełni umeblowany apartament z jedną sypialnią znajduje się w Beung Keng Kang 3, oferuj…
$500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 41
Ten w pełni umeblowany apartament 2-sypialnia, 1-łazienka oferuje 58 m ² nowoczesnej przestr…
$950
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten przestronny apartament z jedną sypialnią znajduje się w dzielnicy BKK i oferuje nowoczes…
$850
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Doświadcz nowoczesnego miasta mieszkającego w tym stylowym apartamencie w pobliżu Mao Tse To…
$400
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Wszystkie jednostki są czyste, dobrze utrzymane i starannie przygotowane do natychmiastowego…
$450
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 3
Ten przestronny apartament 1 Sypialnia jest teraz dostępny do wynajęcia w tętniącej życiem d…
$1,150
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten 1- sypialnia, 1- łazienka oferuje starannie zaprojektowane 51 m2 powierzchni mieszkalnej…
$550
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 12 pokojów w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Willa 12 pokojów
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Pokoje 12
Sypialnie 12
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 510 m²
Piętro 2
Położony w prestiżowym Khan Boeung Keng Kong 1, ta przestronna willa obejmuje hojny 510 m2 z…
$5,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Żyj w stylu i komforcie z tym pięknie zaprojektowany apartament z dwoma sypialniami, oferują…
$1,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo 3 pokoi
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Położony w samym sercu BKK1, ten elegancki apartament 3- sypialnia, 3- łazienka oferuje 167m…
$3,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten apartament oferuje 35m2 komfortowej przestrzeni mieszkalnej w samym sercu BKK1. Cena wyn…
$400
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten dobrze zaprojektowany apartament wyposażony jest w jedno łóżko king-size, jedną łazienkę…
$850
za miesiąc
Zostaw prośbę
Działki w Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodża
Działki
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodża
Powierzchnia 765 m²
Strategic Commercial Land for Rent on Mao Sae Tung Boulevard This is a fantastic opportunity…
$4,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo 3 pokoi
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten luksusowy 3-sypialnia, 2-łazienka apartament rozciąga się 120 m2 i znajduje się na wysok…
$3,100
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 8
Położony w centralnej i wygodnej okolicy BKK1, ten 1-sypialnia, 1-łazienka apartament oferuj…
$950
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Dom
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Powierzchnia 510 m²
Piętro 2
Ten sklep do wynajęcia znajduje się w Boeng Keng Kang, jednym z najbardziej popularnych i sz…
$4,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Wejdź do ekskluzywnego miasta mieszkającego z tym przestronnym apartamentem z jedną sypialni…
$1,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 13
Znajduje się w pożądanej dzielnicy Boeung Keng Kang 1, to 1-pokojowe mieszkanie oferuje komf…
$650
za miesiąc
Zostaw prośbę
