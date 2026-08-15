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Domy na sprzedaż w Sungurlare, Bułgaria

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2 obiekty total found
Dom 5 pokojów w Bosilkovo, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Bosilkovo, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 235 m²
Piętro 2/5
# 31209092Na sprzedaż oferowany jest:Dom 2 kondygnacji w miejscowości Bosilkovo, społecznośc…
$62,913
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Dom 3 pokoi w Podvis, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Podvis, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 167 m²
Piętro 1/1
Dom z basenem i sauną w miejscowości Podvis, Burgas regionCena - 105,000 euroArea- 167 m2Eta…
$120,022
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Parametry nieruchomości w Sungurlare, Bułgaria

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