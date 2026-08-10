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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Kameno, Bułgaria

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 10 000 m² w Krastina, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 10 000 m²
Krastina, Bułgaria
Powierzchnia 10 000 m²
Piętro -1
# 21366373 Oferujemy na sprzeda? dzia? ka z zatwierdzonym planem budowy stacji benzynowej, n…
$269,411
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