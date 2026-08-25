Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Austria
  3. Wiedeń
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Wiedeń, Austria

;
hotele
4
pomieszczenia biurowe
7
sklepy
3
23 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe 110 m² w Wiedeń, Austria
Pomieszczenie biurowe 110 m²
Wiedeń, Austria
Powierzchnia 110 m²
Lokalizacja. W doskonałej lokalizacji w 4. dzielnicy Wiednia, na uroczej ulicy Lambrechtgas…
$773 247
Zostaw prośbę
Hotel 8 100 m² w Wiedeń, Austria
Hotel 8 100 m²
Wiedeń, Austria
Pokoje 150
Powierzchnia 8 100 m²
Hotel z firmą zarządzającą z długą umową najmu z centralną lokalizacją w Wiedniu. Cena:…
$40,34M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Pomieszczenie biurowe 36 m² w Wiedeń, Austria
Pomieszczenie biurowe 36 m²
Wiedeń, Austria
Powierzchnia 36 m²
Piętro 1
Lokalizacja. W doskonałej lokalizacji w 4. dzielnicy Wiednia, na uroczej ulicy Lambrechtgas…
$254 281
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 279 m² w Wiedeń, Austria
Pomieszczenie biurowe 279 m²
Wiedeń, Austria
Powierzchnia 279 m²
Piętro 1
TaliastraßeTen reprezentant w dobrze utrzymanym starym budynku od ok. 1899 oferuje atrakcyjn…
$967 943
Zostaw prośbę
Hotel 3 592 m² w Wiedeń, Austria
Hotel 3 592 m²
Wiedeń, Austria
Pokoje 35
Powierzchnia 3 592 m²
Piętro -2/4
14. Penzing okręgowyNest Natur Hostel znajduje się w 14. dzielnicy Penzing, tuż przy Josef- …
$18,45M
Zostaw prośbę
Apartment house w Wiedeń, Austria
Apartment house
Wiedeń, Austria
Powierzchnia 1 900 m²
Omawiana nieruchomość to kamienica z przełomu stulecia. Uliczna fasada zachwyca bogatym arty…
$15,09M
Zostaw prośbę
TekceTekce
Pomieszczenie biurowe 103 m² w Wiedeń, Austria
Pomieszczenie biurowe 103 m²
Wiedeń, Austria
Powierzchnia 103 m²
Piętro 1
Lokalizacja. W doskonałej lokalizacji w 4. dzielnicy Wiednia, na uroczej ulicy Lambrechtgas…
$716 611
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Wiedeń, Austria
Nieruchomości komercyjne
Wiedeń, Austria
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Piętro 1
300-letni budynek znajduje się w wyjątkowej lokalizacji pomiędzy Wienerwaldem u podnóża Kahl…
$1,85M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 215 m² w Wiedeń, Austria
Nieruchomości inwestycyjne 215 m²
Wiedeń, Austria
Powierzchnia 215 m²
Po dziesięcioleciach posiadania rodziny, ten wielorodzinny dom w potrzebie renowacji jest sp…
$580 659
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 403 m² w Wiedeń, Austria
Pomieszczenie biurowe 403 m²
Wiedeń, Austria
Powierzchnia 403 m²
Lokalizacja. W doskonałej lokalizacji w 4. dzielnicy Wiednia, na uroczej ulicy Lambrechtgas…
$2,88M
Zostaw prośbę
Small apartment in Hutteldorf w Wiedeń, Austria
Small apartment in Hutteldorf
Wiedeń, Austria
Powierzchnia 30 m²
Small apartment in need of renovation in a beautiful, renovated old building A small, fine 1…
$127 690
Zostaw prośbę
Beautiful Apartment House w Wiedeń, Austria
Beautiful Apartment House
Wiedeń, Austria
Powierzchnia 835 m²
Beautiful apartment house in good condition 12 apartments with balcony 1 garage space …
$6,17M
Zostaw prośbę
Hotel 3 591 m² w Wiedeń, Austria
Hotel 3 591 m²
Wiedeń, Austria
Pokoje 77
Powierzchnia 3 591 m²
$21,16M
Zostaw prośbę
Sklep w Wiedeń, Austria
Sklep
Wiedeń, Austria
Najemcy: na życzeniePowierzchnia użytkowa: około 200.0 m2Dochód z wynajmu (netto) rocznie: 5…
$1,16M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 914 m² w Wiedeń, Austria
Nieruchomości komercyjne 914 m²
Wiedeń, Austria
Powierzchnia 914 m²
Miejsce handlowe jest oferowane na sprzedaż w centralnej i łatwo dostępnej dzielnicy w Wiedn…
$2,55M
Zostaw prośbę
Very Beautiful Apartment House w Wiedeń, Austria
Very Beautiful Apartment House
Wiedeń, Austria
Powierzchnia 839 m²
Very beautiful old building rental property approximately 830 m² with 20 existing apartme…
$3,76M
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 218 m² w Wiedeń, Austria
Pomieszczenie biurowe 218 m²
Wiedeń, Austria
Pokoje 3
Powierzchnia 218 m²
Liczba kondygnacji 1
Biuro jest na sprzedaż lub wynajem w bardzo centralnej i łatwo dostępnej lokalizacji w Wiedn…
$858 349
Zostaw prośbę
Insurance company office with a high yield, Vienna, 21st district w Wiedeń, Austria
Insurance company office with a high yield, Vienna, 21st district
Wiedeń, Austria
Biuro firmy ubezpieczeniowej o wysokim dochodzie, Wiedeń, 21. dystrykt.Powierzchnia użytkowa…
$622 620
Zostaw prośbę
Motorcycle showroom, Vienna, 2nd district, 5% return w Wiedeń, Austria
Motorcycle showroom, Vienna, 2nd district, 5% return
Wiedeń, Austria
Powierzchnia użytkowa: ok. 780.00 m ² (+ 70 m ²).Dochód z wynajmu (netto) rocznie: 127,000 E…
$2,82M
Zostaw prośbę
Small Apartment House With Potential w Wiedeń, Austria
Small Apartment House With Potential
Wiedeń, Austria
Powierzchnia 500 m²
Apartment house with potential - 7 apartments - Potential through rent increase upon…
$2,95M
Zostaw prośbę
A modern hotel in one of the central locations of Vienna w Wiedeń, Austria
A modern hotel in one of the central locations of Vienna
Wiedeń, Austria
Pokoje 165
Powierzchnia 950 m²
Nowoczesny hotel w jednej z centralnych lokalizacji Wiednia, z 160 pokoi i apartamentów, res…
$83,67M
Zostaw prośbę
Hotel 8 500 m² w Wiedeń, Austria
Hotel 8 500 m²
Wiedeń, Austria
Pokoje 150
Powierzchnia 8 500 m²
Hotel z firmą zarządzającą z długą umową najmu z centralnej lokalizacji w Wiedniu.Cena: 35,0…
$41,19M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Sklep w Wiedeń, Austria
Sklep
Wiedeń, Austria
Tenant (s): azjatycki sieć supermarketów, główne detalistów herbaty, podziemny parkingPowier…
$3,22M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się