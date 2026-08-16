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Sklepy na sprzedaż w Austria

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Wiedeń
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4 obiekty total found
Sklep 1 000 m² w Himmelberg, Austria
Sklep 1 000 m²
Himmelberg, Austria
Powierzchnia 1 000 m²
Oferujemy na sprzedaż pracującą restaurację w popularnej i bardzo odwiedzanej części miasta.…
$889,238
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Sklep w Wiedeń, Austria
Sklep
Wiedeń, Austria
Najemcy: na życzeniePowierzchnia użytkowa: około 200.0 m2Dochód z wynajmu (netto) rocznie: 5…
$1,16M
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Sklep w Wiedeń, Austria
Sklep
Wiedeń, Austria
Tenant (s): azjatycki sieć supermarketów, główne detalistów herbaty, podziemny parkingPowier…
$3,22M
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Motorcycle showroom, Vienna, 2nd district, 5% return w Wiedeń, Austria
Motorcycle showroom, Vienna, 2nd district, 5% return
Wiedeń, Austria
Powierzchnia użytkowa: ok. 780.00 m ² (+ 70 m ²).Dochód z wynajmu (netto) rocznie: 127,000 E…
$2,82M
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Typy nieruchomości w Austria.

nieruchomości komercyjne
hotele
pomieszczenia biurowe
nieruchomości inwestycyjne
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