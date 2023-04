Westhill Property D.O.O

BŪREAU. Czarnogóra | Hot property to agencja nieruchomości specjalizująca się w sprzedaży mieszkań o umiarkowanej cenie w Czarnogórze. HOT PROPERTY to oddzielny dział agencji nieruchomości BŪREAU. Czarnogóra. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie i wybór ekskluzywnych ofert cenowych dla mieszkań w Czarnogórze. Z pewnych powodów wszystkie oferowane przez nas apartamenty są 2-3 razy tańsze niż cena rynkowa. W przeważającej części są to nasze własne tanie projekty rozwojowe, które tworzymy dzięki naszej szerokiej wiedzy rynkowej i silnym kompetencjom naszych partnerów, którzy są dobrzy w rozwiązywaniu problemów prawnych i konstrukcyjnych. Współpracujemy również z pilnymi obiektami sprzedaży, bankowości i aukcji, a także inwestycjami w projekty naszych partnerskich programistów. Jesteśmy innowacyjni w naszym podejściu do rynku nieruchomości w Czarnogórze! Poznaj możliwości, jakie oferujemy, aby kupić tanie mieszkanie w Czarnogórze!