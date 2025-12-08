PERCENT&CO DUBAI REAL ESTATE

PERCENT & CO REAL ESTATE
Licencjonowana agencja nieruchomości w Dubaju. Współpracujemy bezpośrednio z najlepszymi deweloperami.
Nasze usługi są całkowicie bezpłatne dla nabywców podstawowych własności rynkowych.
Kupowanie za pośrednictwem naszej agencji jest bardziej opłacalne niż kupowanie bezpośrednio od dewelopera.
Pomagamy inwestorom w zakupie nieruchomości na wczesnych etapach budowy z najlepszymi rabatami i ekskluzywnymi warunkami.
+ 30- 50% wzrost cen podczas budowy
Gwarantowane dochody z wynajmu po ukończeniu
Elastyczne plany płatności od deweloperów
Dostęp do ofert pozarynkowych
Całkowite zamknięte transakcje: 1,7 miliarda dolarów
Średnia wartość ROI klienta: 15%
USŁUGI 360 °
Własność od najlepszych deweloperów
Znajdujemy apartamenty, wille i kamienice tylko od zaufanych deweloperów. Pokazujemy najlepsze opcje dla twojego budżetu. Żadnych ukrytych opłat. Dobrze wiesz, co kupujesz.
Usługa dla klientów międzynarodowych
Pracujemy z klientami z całego świata. Pomagamy otworzyć konto bankowe, wybrać nieruchomości i kupić je zdalnie. Wszystko jest jasne i z osobistym wsparciem.
Dochody z wynajmu i wzrost cen
Pokazujemy, które nieruchomości przynoszą najwięcej dochodów. Porównamy obszary, obliczymy możliwy czynsz i prognozujemy wzrost cen.
Wsparcie prawne
Nasi specjaliści poprowadzą Cię przez cały proces zakupu. Sprawdzamy dokumenty, przygotowujemy kontrakty i upewniamy się, że wszystko jest bezpieczne i legalne.
Zespół ekspertów
Nasz zespół to najlepsi specjaliści od nieruchomości. Pracujemy z kupcami "dla siebie" i inwestorami z portfelami wartymi miliony.