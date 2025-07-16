Geo Estate — to agencja nieruchomości założona w 2018 roku w Batumi. Firma specjalizuje się w inwestycjach w luksusowe nieruchomości nowo budowane o zwiększonej rentowności. Zapewniamy naszym klientom osobistą i kompleksową pomoc ekspertów, a także wsparcie prawne na każdym etapie umowy. Co więcej, nie pobieramy prowizji, a dzięki naszej wiedzy na temat przypuszczeń rynkowych gwarantujemy najlepszą cenę nieruchomości, która pozwala kupować nieruchomości taniej i na korzystniejszych warunkach, niż jeśli kupisz go bezpośrednio od programisty.
Konsultacje iamp; Porada prawna
Indywidualny dobór propozycji inwestycyjnych z ekskluzywnej puli nieruchomości o podwyższonym poziomie rentowności
Organizacja wirtualnych wycieczek po nieruchomościach
Organizacja wycieczek biznesowych do nieruchomości w Gruzji
Negocjowanie z deweloperem i pełna akceptacja wszystkich szczegółów
Weryfikacja czystości prawnej nieruchomości
Wycena nieruchomości przez audytora państwowego lub niezależnego
Pełna obsługa prawna transakcji przez wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych prawników
Organizacja transakcji sprzedaży nieruchomości na odległość bez wizyty w Gruzji, z rejestracją własności w Ministerstwie Sprawiedliwości Gruzji
Pomoc w uzyskaniu zezwolenia na pobyt, statusu rezydenta podatkowego i rozwiązaniu kwestii imigracyjnych
Pomoc w uzyskaniu raty 0% od dewelopera lub kredytu hipotecznego