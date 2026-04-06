Elona Properties 17 jest firmą nieruchomości założoną w lutym 2026 r. w miejscowości Vlora w Albanii, kierowaną jasną wizją i silnym zaangażowaniem na rzecz osiągnięcia doskonałości w zakupie i sprzedaży nieruchomości.

Działając na jednym z szybko rozwijających się rynkach nieruchomości w Albanii, nasza firma korzysta z unikalnej różnorodności geograficznej Vlora, oferując wyjątkowy zakres możliwości, w tym nieruchomości nad morzem, widoki na góry, miejsca nad rzeką i otwarte krajobrazy. Różnorodność ta pozwala nam na dostarczanie dopasowanych rozwiązań, które zaspokajają różnorodne potrzeby klientów, czy to do celów mieszkaniowych czy inwestycyjnych.

Elona Properties 17 działa obecnie jako integralna część studia prawniczego, prowadzonego przez licencjonowanego prawnika z ponad 8 lat doświadczenia zawodowego. To tło prawne zapewnia naszym klientom znaczną przewagę, zapewniając, że każda transakcja jest obsługiwana z dokładnością, przejrzystością i pełną zgodnością prawną. Zapewniamy również solidną wiedzę fachową w negocjacjach dotyczących nieruchomości, oferując klientom bezpieczne i dobrze zorganizowane transakcje.

Nasze portfolio obejmuje:

Apartamenty położone w bardzo sought- after obszarach Uji i Ftohtë i Lungomare w Vlora

Hotele dostępne na sprzedaż

Zakres innych aktywów nieruchomości o silnym potencjale inwestycyjnym

Obecnie jesteśmy w trakcie budowy profesjonalnego zespołu złożonego z doświadczonych agentów nieruchomości o silnej sprzedaży i wiedzy prawnej, dążąc do zapewnienia wysokiej jakości usług i długoterminowych relacji z klientami.

Chociaż Elona Properties 17 jest na wczesnym etapie, firma stale rośnie poprzez strategię opartą na profesjonalizmu, integralności i ścisłego przestrzegania standardów prawnych.

Przed założeniem firmy założyciel zyskał cenne doświadczenie pracując przez dwa lata z Century 21 Marina, częścią globalnej sieci Century 21 w Albanii.

Naszym celem jest rozszerzenie naszej obecności na arenie międzynarodowej, ustanowienie szerokiej sieci kontaktów i negocjacji za pośrednictwem platform globalnych oraz ciągłe zwiększanie naszej wiedzy poprzez uczestnictwo w profesjonalnych programach szkoleniowych za granicą.