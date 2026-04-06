Elona Properties 17

Albania,
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
2026
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
English
O agencji

Elona Properties 17 jest firmą nieruchomości założoną w lutym 2026 r. w miejscowości Vlora w Albanii, kierowaną jasną wizją i silnym zaangażowaniem na rzecz osiągnięcia doskonałości w zakupie i sprzedaży nieruchomości.

Działając na jednym z szybko rozwijających się rynkach nieruchomości w Albanii, nasza firma korzysta z unikalnej różnorodności geograficznej Vlora, oferując wyjątkowy zakres możliwości, w tym nieruchomości nad morzem, widoki na góry, miejsca nad rzeką i otwarte krajobrazy. Różnorodność ta pozwala nam na dostarczanie dopasowanych rozwiązań, które zaspokajają różnorodne potrzeby klientów, czy to do celów mieszkaniowych czy inwestycyjnych.

Elona Properties 17 działa obecnie jako integralna część studia prawniczego, prowadzonego przez licencjonowanego prawnika z ponad 8 lat doświadczenia zawodowego. To tło prawne zapewnia naszym klientom znaczną przewagę, zapewniając, że każda transakcja jest obsługiwana z dokładnością, przejrzystością i pełną zgodnością prawną. Zapewniamy również solidną wiedzę fachową w negocjacjach dotyczących nieruchomości, oferując klientom bezpieczne i dobrze zorganizowane transakcje.

Nasze portfolio obejmuje:

  • Apartamenty położone w bardzo sought- after obszarach Uji i Ftohtë i Lungomare w Vlora
  • Hotele dostępne na sprzedaż
  • Zakres innych aktywów nieruchomości o silnym potencjale inwestycyjnym

Obecnie jesteśmy w trakcie budowy profesjonalnego zespołu złożonego z doświadczonych agentów nieruchomości o silnej sprzedaży i wiedzy prawnej, dążąc do zapewnienia wysokiej jakości usług i długoterminowych relacji z klientami.

Chociaż Elona Properties 17 jest na wczesnym etapie, firma stale rośnie poprzez strategię opartą na profesjonalizmu, integralności i ścisłego przestrzegania standardów prawnych.

Przed założeniem firmy założyciel zyskał cenne doświadczenie pracując przez dwa lata z Century 21 Marina, częścią globalnej sieci Century 21 w Albanii.

Naszym celem jest rozszerzenie naszej obecności na arenie międzynarodowej, ustanowienie szerokiej sieci kontaktów i negocjacji za pośrednictwem platform globalnych oraz ciągłe zwiększanie naszej wiedzy poprzez uczestnictwo w profesjonalnych programach szkoleniowych za granicą.

Usługi

"Where Legal Expertise Meets Real Estate Excellence"

Nasze usługi

W Elona Properties 17 oferujemy szeroki zakres usług w zakresie nieruchomości i usług prawnych, mających na celu zapewnienie bezpiecznego, przejrzystego i efektywnego doświadczenia dla każdego klienta:

• Sprzedaż i nabywanie nieruchomości
Oferujemy profesjonalne doradztwo w zakupie i sprzedaży nieruchomości mieszkalnych, komercyjnych i inwestycyjnych, starannie dopasowując każdego klienta z najbardziej odpowiednich możliwości na rynku Vlora.

• Międzynarodowe wsparcie klienta
Specjalizujemy się w udzielaniu pomocy zagranicznym nabywcom, zapewniając pełne wytyczne w całym procesie zakupów w Albanii, zapewniając przejrzystość, bezpieczeństwo i zgodność z lokalnymi przepisami.

• Prawne Due Diligence & Wsparcie Transakcji
Prowadzony przez wykwalifikowanego adwokata, przeprowadzamy gruntowną weryfikację prawną każdej nieruchomości, zapewniając jasne tytuły własności, odpowiednią dokumentację i transakcje wolne od ryzyka.

• Negocjacje w zakresie własności i struktury transakcji
Reprezentujemy najlepsze interesy naszych klientów w negocjacjach, zapewniając korzystne warunki i umowy strukturyzujące, które są zarówno uzasadnione prawnie, jak i korzystne finansowo.

• Nieruchomości Marketing & Ekspozycja
Promujemy nieruchomości poprzez ukierunkowane strategie marketingowe i platformy międzynarodowe, maksymalizując widoczność i łącząc sprzedawców z wykwalifikowanych nabywców na całym świecie.

• Doradztwo inwestycyjne
Zapewniamy strategiczne doradztwo dla inwestorów poszukujących możliwości na rosnącym rynku nieruchomości Vlora, w tym mieszkań, hoteli i projektów rozwojowych.

• Wycena nieruchomości i analiza rynku
Nasz zespół oferuje dokładne oceny nieruchomości i wnikliwe informacje rynkowe, aby wspierać świadome podejmowanie decyzji.

• Transfer dokumentacji i własności
Zarządzamy wszystkimi procedurami administracyjnymi i prawnymi, zapewniając sprawne i zgodne przeniesienie własności.

Nasi agenci w World
Elona Mone
1 obiekt
