Грузия, г. Батуми, ул. Хайдара Абашидзе 58
Company type
Agencja nieruchomości
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
Русский
Strona internetowa
cappuccino-estate.com/
Godziny pracy
Teraz zamknięte
Obecnie w firmie: 22:17
(UTC+4:00, Asia/Tbilisi)
Poniedziałek
Dzień wolny
Wtorek
09:00 - 18:00
Środa
09:00 - 18:00
Czwartek
09:00 - 18:00
Piątek
09:00 - 18:00
Sobota
09:00 - 18:00
Niedziela
09:00 - 18:00
Nasi agenci w Gruzja
8 obiektów
Agencje w pobliżu
Geos
Gruzja, Tbilisi
Nieruchomości mieszkalne 139 Nieruchomości komercyjne 28 Wynajem długoterminowy 251 Wynajem krótkoterminowy 1 Działki 36
Agencja nieruchomości “ GEOS ” jest bałtycką firmą z doświadczeniem operacyjnym na rynku europejskim . Chronimy interesy naszych klientów i poświęcamy maksymalną uwagę ich potrzebom, zapewniając pomoc zarówno w zakupie, jak i sprzedaży transakcji nieruchomości w Gruzji, a także w wynajmie mi…
PRO Silver
Geo Estate
Gruzja, Tbilisi
Rok założenia firmy 2018
Nowe budynki 69 Nieruchomości mieszkalne 619 Wynajem długoterminowy 25
Geo Estate — to agencja nieruchomości założona w 2018 roku w Batumi. Firma specjalizuje się w inwestycjach w luksusowe nieruchomości nowo budowane o zwiększonej rentowności. Zapewniamy naszym klientom osobistą i kompleksową pomoc ekspertów, a także wsparcie prawne na każdym etapie umowy. Co …
RECOM
Gruzja, Batumi
Rok założenia firmy 2019
Nieruchomości mieszkalne 495
Doświadczeni specjaliści naszej firmy pomogą Ci wybrać i kupić nieruchomość w Batumi na warunkach, które najbardziej Ci odpowiadają. Recom zaspokoi Twoje potrzeby bezpiecznego i komfortowego pobytu. Nasza misja –, aby uczynić twój wybór optymalnym, wykorzystując twoje doświadczenie i n…
Języki komunikacji
English, Русский
Tbilhouse
Gruzja, Tbilisi
Rok założenia firmy 2015
Nieruchomości mieszkalne 4
Nasza firma Tbilhouse jest na rynku od 2015 roku, a od 1998 roku działa pod inną nazwą. Nasz profil Buy-Sell-Rent
basidon
Gruzja, Batumi
Rok założenia firmy 2006
Nieruchomości mieszkalne 4
Ponad 15-letnie doświadczenie, konsultacje i pełny pakiet usług w zakresie nieruchomości
