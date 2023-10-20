  1. Realting.com
  4. Residential quarter Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur

Ashdod, Israel
$1,07M
2
ID: 33787
Last update: 20/02/2026

Location

  • Country
    Israel
  • State
    South District
  • Region
    Ashkelon Subdistrict
  • City
    Ashdod

Location on the map

Healthcare
Grocery stores
Leisure

Residential quarter Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Latest News in Israel
Israelis can officially enter the U.S. without visas. We’ve gathered the details
20.10.2023
Israelis can officially enter the U.S. without visas. We’ve gathered the details
Israel at war: what tourists should do
10.10.2023
Israel at war: what tourists should do
“In the decade from 2011 to 2021, housing prices in Israel increased by 346%.” The expert on the main investors in the market, the shortage of properties, and the national plan on demolishing and rebuilding old buildings
15.09.2023
“In the decade from 2011 to 2021, housing prices in Israel increased by 346%.” The expert on the main investors in the market, the shortage of properties, and the national plan on demolishing and rebuilding old buildings
Obtaining an Israeli passport will not be so easy. Why?
05.01.2023
Obtaining an Israeli passport will not be so easy. Why?
The average price of an apartment — more than $550,000. Real estate in Israel is becoming very expensive
19.12.2022
The average price of an apartment — more than $550,000. Real estate in Israel is becoming very expensive
Modest accommodation with 6 bedrooms. A very special apartment sells in Israel
17.08.2022
Modest accommodation with 6 bedrooms. A very special apartment sells in Israel
