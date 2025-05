Complexe résidentiel Unique waterfront residence with a private beach, swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey

Nous offrons des appartements spacieux avec une vue panoramique sur la mer.

La résidence dispose d'une plage, de zones verdoyantes paysagées, d'un court de tennis, de terrains de sport, de sentiers de jogging, de spa et de centres de fitness avec vue sur la mer, de studios de yoga et de pilates, de piscines intérieures et extérieures, d'une piscine pour enfants et de terrains de jeux, d'un parc d'aventure pour enfants, de salons, d'un club de sports nautiques.

Achèvement - mars 2024.

Système "Smart Home"

Aéroport - 18 km

Hôpital - 10 km

Centre commercial - 4 km

Installations et équipement dans la maisonEmplacement et infrastructure à proximité