Maisons neuves en Kyrenia, Chypre du Nord

Kyrenia
2
Catalkoy Esentepe Belediyesi
5
Girne Belediyesi
7
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
3
Village de chalets CASA DEL MARE
Village de chalets CASA DEL MARE
Village de chalets CASA DEL MARE
Village de chalets CASA DEL MARE
Village de chalets CASA DEL MARE
Village de chalets CASA DEL MARE
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$201,821
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 45–115 m²
4 objets immobiliers 4
Caractéristiques techniques:• STUDIO, 1,2,3, 4 SPALKS• Cuisine et salon• Toilettes de luxe – carrelage et céramique dans la salle de bains• Cuisine de luxe équipée• Armoire intégrée• Balcon• Fenêtres double vitrage• Façade composite et vitréeBateau• Système central d'approvisionnement en eau…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
45.0 – 115.0
105,119 – 253,460
Agence
Риэлтор без границ
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Agios Georgios, Chypre du Nord
depuis
$549,129
M. Karaoglanolu Villas est une offre exclusive pour ceux qui rêvent d'un hébergement moderne sur la belle île de Chypre. Ce complexe unique se compose de seulement 6 villas clé en main, offrant un haut niveau de confort et d'accessibilité à toutes les commodités nécessaires. Situé dans un qu…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Villa YESILTEPE VILLA
Villa YESILTEPE VILLA
Villa YESILTEPE VILLA
Villa YESILTEPE VILLA
Villa YESILTEPE VILLA
Villa YESILTEPE VILLA
Ftericha, Chypre du Nord
depuis
$523,074
Nombre d'étages 2
PLAN DE PAIEMENTPAIEMENT DE 60%40 % DES INSTALLEMENTS GRATUITS INTERNES EN 48 MOIS
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Villa Ozankoy Villa
Villa Ozankoy Villa
Villa Ozankoy Villa
Villa Ozankoy Villa
Villa Ozankoy Villa
Villa Ozankoy Villa
Kazafani, Chypre du Nord
depuis
$784,679
Options de finition Аvec finition
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Agios Epiktitos, Chypre du Nord
depuis
$686,127
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Villa de luxe 4+1 avec piscine, hammam et sauna à ChatalkaNous vous proposons une villa de luxe dans le style classicisme de 250 m2 avec une vue panoramique sur la mer Méditerranée. Cette maison est créée pour ceux qui apprécient le confort, le prestige et l'intimité.Principales caractéristi…
Agence
GP real estate
Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$573,783
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 1
Surface 390 m²
1 objet immobilier 1
A vendre Villa 3 pièces 390m2 avec piscine privée à 400m de la mer !🌊 Une occasion unique de devenir le propriétaire d'une luxueuse villa de 3 pièces avec une piscine privée à seulement 400 mètres de la mer!A propos du projet🏡 THE ONE est un complexe exclusif de 19 résidences situées dans la…
Agence
GP real estate
Villa Esenete 55
Villa Esenete 55
Villa Esenete 55
Villa Esenete 55
Villa Esenete 55
Villa Esenete 55
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$449,857
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Bienvenue à Sea & Hills Villas, un développement immobilier exclusif niché au cœur d'Esentepe, offrant un luxe et une sérénité inégalés. Situé à une courte distance d'un éventail de commodités, notamment des restaurants, des magasins, des pharmacies, le village d'Esentepe et des plages à cou…
Agence
Lux home cyprus
Village de chalets Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Village de chalets Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Village de chalets Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Village de chalets Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Village de chalets Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Village de chalets Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$316,969
Options de finition Аvec finition
Surface 150 m²
1 objet immobilier 1
Le complexe résidentiel est situé dans le village d'Alsanjak dans la région de Kyrenia ( en 15 min. Rides ), à distance de marche des hôtels et casinos Merit et de la plage Oris.Le quartier d'Alsanjak est le plus populaire pour les immigrés de l'espace post-soviétique et est célèbre pour un …
Agence
Just Prime Homes
Village de chalets Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Village de chalets Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Village de chalets Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Village de chalets Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Village de chalets Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Village de chalets Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$274,566
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 1
Complexe résidentiel exclusif avec villas et bungalows au prix d'un appartement (à Esentepe)À propos du projet:Le complexe se compose de 20 villas et bungalows uniques situés sur une colline naturelle, qui offre une vue imprenable et l'intimité. Les villas de la deuxième ligne sont plus élev…
Agence
GP real estate
Villa Exquisite
Villa Exquisite
Villa Exquisite
Villa Exquisite
Villa Exquisite
Villa Exquisite
Karavas, Chypre du Nord
depuis
$440,682
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 30
A privileged life awaits you in the heart of Kyrenia / Lapta! The project, which includes 30 2+1 Twin Villas and 2 4+1 Villas, offers many advantages with its location in the city center. Say hello to a privileged life in Kyrenia / Lapta city center! The project, which draws attention with…
Agence
Evohe Real Estate & Property Consultancy
Village de chalets Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Village de chalets Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Village de chalets Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Village de chalets Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Village de chalets Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Village de chalets Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$269,874
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Alpino Island – villas exclusives avec vue panoramique sur la mer et la montagneLieu: Lapta400 mètres de la merVue panoramique sur la mer et les montagnesAccès direct à la promenade avec une longueur de 5 km10 km vers KyreniaA propos du projetAlpino est un complexe résidentiel unique situé d…
Agence
GP real estate
Village de chalets BAHAMAS HOMES
Village de chalets BAHAMAS HOMES
Village de chalets BAHAMAS HOMES
Village de chalets BAHAMAS HOMES
Village de chalets BAHAMAS HOMES
Village de chalets BAHAMAS HOMES
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 78 m²
1 objet immobilier 1
Impressionnant complexe avec vue sur la mer Méditerranée - BahamasLe complexe est situé près de la ville de Kyrenia et la célèbre plage d'Alagadi. Des restaurants, des magasins et toutes les infrastructures nécessaires sont également situés à proximité.À proximité se trouve le GOLF-KLUB inte…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
78.0
1,021
Agence
Риэлтор без границ
Village de chalets Akol Marine - 24 villy u morya
Village de chalets Akol Marine - 24 villy u morya
Village de chalets Akol Marine - 24 villy u morya
Village de chalets Akol Marine - 24 villy u morya
Village de chalets Akol Marine - 24 villy u morya
Village de chalets Akol Marine - 24 villy u morya
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$215,359
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Akol Marine - 24 villas au bord de la merLieu: Yeni Erenkoy45 minutes avant Iskele60 minutes pour Famagusta60 minutes pour l'aéroport d'Ercan80 minutes pour KyreniaA propos du projetAkol Marine est une collection de 24 villas jumelles exclusives avec vue panoramique sur la mer. Le projet est…
Agence
GP real estate
Villa Bella
Villa Bella
Villa Bella
Villa Bella
Villa Bella
Villa Bella
Kazafani, Chypre du Nord
depuis
$1,93M
Options de finition Аvec finition
Les principaux avantages de Villa Bella:Excellent emplacement: La villa est située à seulement 1500 mètres de la mer, ce qui en fait un endroit idéal pour les amateurs de plage et de vie active. Bellapais est un village calme et pittoresque, mais il est à proximité de la ville animée de Kyre…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Village de chalets Super investissement ! Villa 4+1 à seulement 50 mètres de la mer !
Village de chalets Super investissement ! Villa 4+1 à seulement 50 mètres de la mer !
Village de chalets Super investissement ! Villa 4+1 à seulement 50 mètres de la mer !
Village de chalets Super investissement ! Villa 4+1 à seulement 50 mètres de la mer !
Village de chalets Super investissement ! Villa 4+1 à seulement 50 mètres de la mer !
Village de chalets Super investissement ! Villa 4+1 à seulement 50 mètres de la mer !
Vasilia, Chypre du Nord
depuis
$594,467
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Lotissement de 20 villas en bord de mer ! Villas individuelles 4+1 avec piscine privée. Le complexe est situé à seulement 50 mètres de la mer et de la nouvelle plage municipale dans le quartier de Karşıyaka (le MEILLEUR quartier pour INVESTIR actuellement !) Chaque villa se compose de 4…
Agence
North Symbol
