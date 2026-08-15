Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Location longue durée

Loyer mensuel de propriétés commerciales en Chypre du Nord

;
Propriété commerciale Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 345 m² dans Chypre du Nord
Propriété commerciale 345 m²
Chypre du Nord
Surface 345 m²
Nombre d'étages 5
Il n'y a pas d'informations sur le sujet. Informations complémentaires sur la nature de l'é…
$9,421
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Chypre du Nord & Géorgie Etazhi
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Propriété commerciale 240 m² dans Chypre du Nord
Propriété commerciale 240 m²
Chypre du Nord
Surface 240 m²
Nombre d'étages 5
Il n'y a pas d'informations sur le sujet. Informations complémentaires sur la nature de l'é…
$8,075
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Chypre du Nord & Géorgie Etazhi
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller