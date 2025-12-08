  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Erenkoy Karpaz Belediyesi
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Erenkoy Karpaz Belediyesi, Chypre du Nord

appartements
4
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Villa 5 komnat v sovremennom stile s panoramnymi vidami
Villa 5 komnat v sovremennom stile s panoramnymi vidami
Villa 5 komnat v sovremennom stile s panoramnymi vidami
Villa 5 komnat v sovremennom stile s panoramnymi vidami
Villa 5 komnat v sovremennom stile s panoramnymi vidami
Afficher tout Villa 5 komnat v sovremennom stile s panoramnymi vidami
Villa 5 komnat v sovremennom stile s panoramnymi vidami
Vathylakas, Chypre du Nord
depuis
$968,349
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Villa exclusive de style moderne avec vues panoramiquesCette villa unique allie élégance architecturale, matériaux haut de gamme et détails réfléchis, créant l'espace de vie parfait.Espace et éléganceSurface totale de la villa - 200 m2Grand terrain de 500 m2 avec aménagement paysager et syst…
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Villa
Villa
Villa
Villa
Vathylakas, Chypre du Nord
depuis
$943,767
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
1 objet immobilier 1
Caractéristiques de la villa:Superficie: 850 m2 - assez pour créer votre propre jardin ou espace de loisirsSurface habitable: 180 m24 chambres spacieuses2 salles de bains (une avec baignoire). Vous pouvez ajouter 3 salles de bains.propre privé 4*7,5 mVue imprenable sur la mer et les montagne…
Agence
Surkon estate
Laisser une demande
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Vathylakas, Chypre du Nord
depuis
$339,756
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
1 objet immobilier 1
Caractéristiques de la villa:Superficie: 850 m2 - assez pour créer votre propre jardin ou espace de loisirsSurface habitable: 180 m24 chambres spacieuses2 salles de bains (une avec baignoire). Vous pouvez ajouter 3 salles de bains.propre privé 4* 7,5 mVue imprenable sur la mer et les montagn…
Agence
Surkon estate
Laisser une demande
Karon PhuketKaron Phuket
Sur la carte
Realting.com
Aller