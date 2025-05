Village de chalets Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe

Complexe résidentiel exclusif avec villas et bungalows au prix d'un appartement (à Esentepe)

À propos du projet:

Le complexe se compose de 20 villas et bungalows uniques situés sur une colline naturelle, qui offre une vue imprenable et l'intimité. Les villas de la deuxième ligne sont plus élevées que les bungalows de la première ligne, ce qui crée un sentiment d'espace et de liberté.

🔹 Villas 3+1 (deux étages):

- Zone fermée : ~110 m2.

- Terrain: 220-250 m2 avec son propre jardin.

- Oui. En outre: la possibilité d'installer une piscine de 12,5 m2.

🔹 Bungalows 2+1 (un étage):

- Zone fermée : ~100 m2.

- Terrain: 220-250 m2 avec jardin privé.

- Comprend: 5 unités d'appareils ménagers.

🌿 Caractéristiques du complexe:

- Élévation naturelle : Les villas sont situées plus haut, ce qui offre une vue magnifique et un sentiment d'intimité.

Jardin propre dans chaque villa: créez votre propre coin vert pour la détente et l'inspiration.

Piscine : possibilité de compléter votre maison par une piscine pour des vacances parfaites.

Avantages de l'emplacement:

- Quartier calme et prestigieux d'Esentepe.

- Infrastructure développée: magasins, cafés, parcs et zones de loisirs à distance de marche.

La société de gestion s'occupera de toutes les questions d'entretien de votre villa et de location, à votre demande.

Le caractère unique du projet:

- Situé dans la zone la plus prestigieuse de Chypre-Nord - Esentepe.

- À seulement 5 minutes du grand club de golf de toute l'Europe avec un beau club de plage sur la plage.

📅 Date de livraison : septembre 2027.

Pourquoi ce projet ?

- Individualité: Chaque villa et bungalow est conçu pour répondre à vos besoins.

Nature et confort : des jardins naturels et privés créent une atmosphère d'harmonie.

Acomptes provisionnels pour 3 ans, avec une contribution initiale de seulement 35%



Prix à partir de 250,000 EUR

Ne manquez pas la chance de faire partie de ce projet unique! Contactez-nous pour en savoir plus sur votre future maison aujourd'hui. 🏡✨