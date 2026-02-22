  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Kyrenia
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Kyrenia, Chypre du Nord

Village de chalets Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Village de chalets Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$269,874
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Alpino Island – villas exclusives avec vue panoramique sur la mer et la montagneLieu: Lapta400 mètres de la merVue panoramique sur la mer et les montagnesAccès direct à la promenade avec une longueur de 5 km10 km vers KyreniaA propos du projetAlpino est un complexe résidentiel unique situé d…
GP real estate
Village de chalets BAHAMAS HOMES
Village de chalets BAHAMAS HOMES
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 78 m²
1 objet immobilier 1
Impressionnant complexe avec vue sur la mer Méditerranée - BahamasLe complexe est situé près de la ville de Kyrenia et la célèbre plage d'Alagadi. Des restaurants, des magasins et toutes les infrastructures nécessaires sont également situés à proximité.À proximité se trouve le GOLF-KLUB inte…
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
78.0
1,017
Риэлтор без границ
Village de chalets CASA DEL MARE
Village de chalets CASA DEL MARE
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$201,821
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 45–115 m²
4 objets immobiliers 4
Caractéristiques techniques:• STUDIO, 1,2,3, 4 SPALKS• Cuisine et salon• Toilettes de luxe – carrelage et céramique dans la salle de bains• Cuisine de luxe équipée• Armoire intégrée• Balcon• Fenêtres double vitrage• Façade composite et vitréeBateau• Système central d'approvisionnement en eau…
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
45.0 – 115.0
106,219 – 256,111
Риэлтор без границ
Village de chalets Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Village de chalets Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$316,969
Options de finition Аvec finition
Surface 150 m²
1 objet immobilier 1
Le complexe résidentiel est situé dans le village d'Alsanjak dans la région de Kyrenia ( en 15 min. Rides ), à distance de marche des hôtels et casinos Merit et de la plage Oris.Le quartier d'Alsanjak est le plus populaire pour les immigrés de l'espace post-soviétique et est célèbre pour un …
Just Prime Homes
